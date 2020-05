PONOVNI USPON NAJMOĆNIJE ŽENE EUROPE: Već dugo je otpisuju, no usred epidemije vratila se u igru. Zašto ju opet vole? Postoji razlog..

Merkel se nikada nije pojavila sa zaštitnom maskom. Ona je jednostavno Merkel i možda kao političarka nikad prije nije bila u toj mjeri znanstvenica kao sada. Njen analitički pristup uvijek je stavlja ispred drugih

Izraz “lahme Ente” ili na engleskom “lame Duck” uobičajen je termin za političare koji su na vlasti ali se ne žele ponovno kandidirati. Smatraju se politički oslabljenim i s isprogramiranim “vremenom poluraspada”. Odavno su politički promatrači strpali kancelarku Merkel u tu “ladicu”, piše DW.

Kritičari joj već odbrojavali…

Nakon slabog izbornog rezultata CDU-a na izborima za Bundestag 2017., poslije odstupanja s funkcije šefice CDU-a 2018. godine, nakon pokušaja njenog bivšeg konkurenta Friedricha Merza da preuzme političko vodstvo 2018. i 2020. – kritičari su uvijek iznova odbrojavali njene preostale dane. Čak su i “Merkelijanci” u Klubu zastupnika CDU/CSU očekivali kancelarkino povlačenje sredinom 2019. godine. Ali, ništa od toga. Jer, ona je poput stare Volkswagenove-bube: pouzdana, jednostavna, bez ukrasa i pomalo neudobna.

Izrael, Novi Zeland, Argentina, USA…

Angela Merkel odavno nije bila popularna kao sada. Kako u zemlji tako u inozemstvu. “Mediji ovdje u Izraelu,” kaže Amichai Stein za Deutsche Welle, “vide je kao jednu od najjačih liderki svijeta.” Stein radi kao dopisnik za izraelski javni TV-servis “kan”. Njemačka u Izraelu izaziva dosta pažnje. A u vrijeme korone, na kancelarku Merkel se gleda kao na vodeću političku ličnost “koja je u stanju na razumljiv način objasniti situaciju”.

Ova novinarska procjena iz Izraela podudara se sa komentarima iz štampe širom svijeta, kao i političkim ocjenama ili glasovima sa društvenih mreža. Primjeri? U ožujku je “New Zealand Herald” naglasio: „Njemačko vodstvo zasjalo je u krizi čak i kada mu se vlast osipa”. Njemačka i Merkel su, nastavlja ovaj list, “pobjednici”u krizi i sa svojom strategijom “uzor” u borbi protiv pandemije.

A u komentaru objavljenom u „Clarinu”, najčitanijem dnevnom listu u Argentini, Ricardo Roa piše o “65-godišnjoj doktorici fizike, kćeri luteranskog pastora i profesorici latinskog jezika” odrasloj u Istočnoj Njemačkoj, koja se čak i nakon 15 godina na vlasti ponaša “poput normalne osobe”. A sada, u vrijeme korona-krize, Angela Merkel je “jedna od rijetkih političarki” koja ne gleda kako može spasiti sebe, već se pokazala kao sjajan vođa”. “Komunicira sa preciznošću i strogoćom znanstvenice, smiruje i razoružava histerične”.

“Atipično i sentimentalno”

To su pohvale koje odaju da je tako nešto rijetkost na svjetskoj političkoj sceni. A stižu i iz Velike Britanije i SAD. Svako tko pročita najnovija izdanja “Atlantika”, “Forbsa” ili “New York Timesa” naiđe na pohvale Merkel, u kojima je istovremeno prisutna i kritika Trumpa.

“Njemačka šefica vlade već tjednima koristi svoju karakterističnu racionalnost, kombiniranu s atipičnom sentimentalnošću”, navodi se u podužem članku koji je objavio “Atlantic”. A u Londonu na gotovo svakoj vladinoj konferenciji za novinare predstavnici sedme sile pitaju svoje političare zašto ne slijede primjer Njemačke.

Najveća popularnost od 2017.

A kako je u Njemačkoj? Tu je sva pažnja usmjerena na vrijeme nakon Angele Merkel. Kada se prije Uskrsa približavala 20. godišnjica od kako je Merkel preuzela predsjedavanje CDU-om, skoro da nije bilo nikoga, tko je na to podsjetio. No zahvaljujući pandemiji korone kancelarka Merkel je u posljednjem istraživanju javnog mnijenja pod nazivom “Njemački trend” postigla najviši stupanj popularnosti od 2017. godine. Građani su bili izrazito zadovoljni njenim radom u suzbijanju koronakrize. To se uklapa u njeno snažno medijsko prisustvo kao krizne menadžerice na njemačkim TV ekranima.

Pohvale s desna i lijeva

Zbog čega Angela Merkel uživa takvo “globalno” poštovanje širom svijeta? Član Bundestaga Andreas Nick, koji je ujedno i potpredsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe u Strasbourgu, kaže: “Za razliku od mnogih od nas u Njemačkoj, međunarodni promatrači i kolege iz drugih parlamenata prepoznaju s puno više dubine i pronicljivosti posebnost Angele Merkel i njenog načina odlučivanja i vođenja zemlje.”

U to spada i kontrast u odnosu na iskustva sa političkim vodstvima u vlastitim zemljama, dodaje Nick. “Merkel ima pragmatičan pristup koji je usmjeren ka cilju, uvijek analitičan, pažljivo razmatran, protestantski trezven i osvježavajuće nesujetan. Ona je znanstvenica koja je doživjela propast sistema u DDR-a i njegove ideologije, a uz to je još i žena”.

Hvale ju i oni koje kritizira

I premijer savezne zemlje Tiringije Bodo Ramelow (partija Ljevice) kaže da Merkel djeluje “kao krizni menadžer i komunikator”.Njeno je ponašanje „ugodno, smirujuće i orijentirano ka cilju, što je posebno vidljivo u dobro strukturiranim video i telefonskim konferencijama”. To “unosi određeni spokoj u vrlo kompleksne i složene rasprave”.

Pri tome, Merkel trenutno kritizira ponašanje pokrajinskih vlada. To mu se, naravno baš ne sviđa, ali njemu je puno draže što ima “trezvenu naučnicu na čelu vlade nego muškarce, koji se prave važni” i koji se “poput populista opasno izdižu iznad činjenica i zanemaruju opasnost”.

Merkel bez maske

U svim ovim korona-tjednima, Angela Merkel se nikada nije pojavila sa zaštitnom maskom. Ona je jednostavno Merkel i možda kao političarka nikad prije nije bila u toj mjeri znanstvenica kao sada.

Njen analitički pristup uvijek je stavlja ispred drugih. To je ono što inače nervira Nijemce ili ih uspavljuje. Da nema korone, ove subote bi se birao šef CDU-a i nasljednik Annegret Kramp-Karrenbauer, koja je nakon Angele Merkel (neuspješno) preuzela vodstvo u stranci.

Sada međutim, mjesto na čelu CDU-a vjerovatno neće biti popunjeno do prosinca. A Merkel će 1. srpnja kao njemačka kancelarka preuzeti predsjedavanje Vijećem EU. Već se čuju glasovi koji predlažu da se ona ipak predomisli i ponovo kandidira na sljedećim izborima koji bi se prema planu trebali održati krajem sljedeće godine.