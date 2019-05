POMPEO OSUDIO ‘AGRESIVNO PONAŠANJE’ KINE I RUSIJE: ‘Ako je divljina, ne znači da ondje treba vladati bezakonje!’

Za razliku od SAD-a i Rusije, koji su članovi Arktičkog vijeća koje ih ima osam, Kina ima tek status promatrača u tom tijelu za regionalnu suradnju

Sjedinjene Države u ponedjeljak su otkrile svoje proširene planove za Arktik kako bi doskočile “agresivnom ponašanju” Kine i Rusije na tom području bogatom prirodnim resursima.

‘Treba li u divljini vladati bezakonje?’

“To je područje postalo prostor u kojemu se natječu svjetske sile”, rekao je američki državni tajnik Mike Pompeo u oštrom govoru u Rovaniemiju, na sjeveru Finske. “To što je Arktik divljina ne znači da ondje treba vladati bezakonje”.

Dan uoči ministarskog sastanka Arktičkog vijeća u tom finskom gradu, američki državni tajnik se obrušio na Peking i na Moskvu. “Agresivno ponašanje Kine u drugim dijelovima svijeta dat će nam predodžbu o tome kako će se odnositi prema Arktiku”, rekao je.

U zbrkanom govoru upozorio je na niz mogućih negativnih posljedica rastućeg kineskog utjecaja: dužničko ropstvo, korupcija, nedostatak kvalitetnih ulaganja, militarizacija i besramno iskorištavanje prirodnih bogatstava. “Želimo li da se Arktički ocean pretvori u novo Južno kinesko more koje vrvi od vojnih aktivnosti i suparničkih teritorijalnih težnja?”, upitao se.

‘Gotovo pa arktička zemlja’

Za razliku od SAD-a i Rusije, koji su članovi Arktičkog vijeća koje ih ima osam, Kina ima tek status promatrača u tom tijelu za regionalnu suradnju. Istaknuvši da gotovo 1.450 km dijeli najsjeverniju točku Kine od polarnog kruga, Pompeo je odbio priznati azijskom divu samoproglašeni status “gotovo pa arktičke zemlje”.

“Postoje samo arktičke zemlje i one izvan Arktika. Nema nikakve treće skupine i to što Kina govori ne daje joj pravo ni na što”, rekao je. Budući da je silno ulagao u to područje – gotovo 90 milijarda dolara između 2012. i 2017., tvrdi Pompeo – Peking želi izvući najveću moguću korist iz Sjevernog puta.

Taj morski put koji znatno skraćuje plovidbu od Tihog do Atlantskog oceana prolazeći iznad Rusije, sve je pogodniji za plovidbu zbog otapanja leda. Kina i Rusija bi htjele da on bude dio takozvanog Novog puta svile, velikog kineskog programa ulaganja u infrastrukturu u kojemu neke zapadne zemlje, ponajprije SAD, vide želju za prevlašću.

‘Rusija militarizira regiju’

Pompeo je usto kritizirao “provokativno djelovanje” Rusije, kojoj predbacuje da ponovo militarizira regiju. “Rusija već ostavlja u snijegu tragove svojih čizama”, rekao je.

Moskva je na poticaj Vladimira Putina ojačala vojnu nazočnost u regiji otvorivši nekoliko baza koje su nakon raspada SSSR-a bile napuštene. Pentagon na zahtjev Kongresa treba do 1. lipnja donijeti novu vojnu strategiju na Arktiku.

Pompeo je usto pohvalio svoju zemlju kao “svjetskog lidera u zaštiti okoliša”, pa tako i na Arktiku. Ispuštanje ugljikova dioksida u SAD-u treba se do 2025. smanjiti “više nego u bilo kojoj drugoj arktičkoj zemlji”, zaključio je.