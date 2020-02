POMOĆ U ISTRAZI EPIDEMIJE KORONAVIRUSA: Prethodnica tima stručnjaka WHO-a doputovala u Kinu

Tedros je izrazio zabrinutost zbog izvješća europskih vlasti tijekom vikenda o širenju virusa s osobe na osobu kod ljudi koji nisu putovali u Kinu

Prethodnica tima medicinskih stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) doputovala je u ponedjeljak u Kinu kako bi pomogla u istrazi vezanoj uz epidemiju koronavirusa, izjavio je čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus u Ženevi.

Tedros, koji se sastao s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom u Pekingu prošli mjesec, vratio se s dogovorom o slanju međunarodne misije. Bilo je potrebno gotovo dva tjedna da dobije zeleno svjetlo od kineske vlade za dolazak tima, kojem je na čelu kanadski stručnjak dr. Bruce Aylward. Bruce i njegovi kolege radit će s kineskim kolegama, kazao je Tedros na tiskovnoj konferenciji.

“Nadamo se da će im se ostatak tima pridružiti što je prije moguće. U timu je između 10 i 15 članova”, dodao je. U Kini je zabilježeno 40.235 potvrđenih slučajeva zaraženih koronavirusom i 909 umrlih, kao i 319 slučajeva zaraženih u 24 zemlje, uključujući jedan smrtni slučaj, rekao je on. Tedros je izrazio zabrinutost zbog izvješća europskih vlasti tijekom vikenda o širenju virusa s osobe na osobu kod ljudi koji nisu putovali u Kinu.

“Zadnjih dana čuli smo za zabrinjavajuće slučajeve zaraze kod ljudi koji nisu putovali u Kinu, poput slučajeva prijavljenih u Francuskoj jučer i Britaniji danas.” Po njegovim riječima, to bi moglo biti “iskra koja će izazvati veću vatru”, istaknuo je Tedros i dodao da je za sada to “samo iskra” i da je cilj da se ona obuzda. Tedros je pozvao zemlje da poduzmu zdravstvene mjere kako bi pomogle u “sprječavanju većeg požara” i dodao da je to poruka cijelom svijetu.

“To je zajednički neprijatelj kojeg možemo pobijediti samo ako to radimo zajedno”, naglasio je Tedros.

