POLJSKA OSTAJE BEZ PRAVA GLASA U EUROPSKOM VIJEĆU? Europarlamentarci ozbiljno zaprijetili Poljacima zbog kršenja vladavine prava

Zastupnici Europskog parlamenta (EP) su uvjereni da bi stanje u Poljskoj moglo dovesti do “ozbiljnog kršenja” europskih vrijednost, uključujući i vladavinu prava, te su u rezoluciji donesenoj u srijedu odlučili da EP pripremi službeni zahtjev prema Vijeću da aktivira preventivni mehanizam iz članka 7.1.

Za rezoluciju je diglo ruke 438 zastupnika, 152 je bilo protiv, uz 71 suzdržan glas.

Ukoliko se poljska vlada ogluši na preporuke EU-a, postupak bi mogao rezultirati suspenzijom prava glasa Poljske u Europskom vijeću.

Ovo je tek drugi puta da je Europski parlament poduzeo formalni korak prema pozivu Vijeću da započne proceduru sukladno članku 7. EP je to prvi puta učinio u svibnju 2017. u slučaju Mađarske.

Parlament je izrazio zabrinutost glede diobe vlasti, neovisnosti sudstva i temeljnih prava te posebice pozvao Varšavu da ne uvodi nove zakone osim ako u potpunosti jamče neovisnost sudstva kako bi se primijenile preporuke Europske komisije i Venecijanske komisije.

Sistemska prijetnja vladavini prava

Zastupnici u rezoluciji također pozivaju na poštivanje prava na okupljanje, poštivanje prava žena, uključujući i pravo na slobodan i besplatan pristup kontracepciji te, u hitnim slučajevima, kontracepciju bez recepta. Poljska ima jedan od najrestriktivnijih zakona o pobačaju u Europi i zabranjuje svaki prekid trudnoće, uz izuzeće u slučajevima silovanja, incesta, teškog oblika deformiteta fetusa, ili ako trudnoća predstavlja opsnost po ženu.

Europarlamentarci poljske vlade također traže da snažno osudi “ksenofobni i fašistički marš u Varšavi 11. studenoga i “smjesta obustavi sječu” u šumi Bialowieza (Bjelovjeska), posljednoj velikoj europskoj prašumi na granici s Bjelorusijom koja se nalazi na UNESCO-ovoj listi prirodne baštine.

U raspravi održanoj uoči glasovanja, Europska komisija (EK) je ocijenila da zbog stanja u pravosuđu postoji “sistemska prijetnja” vladavini prava u Poljskoj koja onda ne utječe samo na jednu zemlju već i na čitav ustroj Europske unije.

“Smatramo da zbog stanja pravosuđa postoji sistemska prijetnja vladavini prava u Poljskoj, a do koje je došlo zbog promjena na Ustavnom sudu što je ozbiljno narušilo neovisnost Ustavnog suda. Problem koji se tiče vladavine prava ne utječe samo na jednu zemlju, već utječe na čitav ustroj Europske unije”, upozorio je drugi čovjek europskog izvršnog tijela na raspravi o stanju vladavine prava i demokracije u Poljskoj.

Poljska i Europska komisija ulaze sve dublje u spor oko demokratskih standarda otkako je euroskeptična poljska stranka Pravo i Pravda (PiS) osvojila vlast krajem 2015. godine.

Ministar pravosuđa – glavni državni tužitelj

Komisija je pokrenula postupak protiv Poljske zbog kršenja određenih pravila i to na temelju članka 157 Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Timmermans je, između ostalog, podsjetio da je u Poljskoj ministar pravosuđa istodobno i glavni državni tužitelj.

“Neovisnost pravosudnih tijela je u Poljskoj ozbiljno potkopana”, upozorio je Timmermans s govornice EP-a.

Sve članice, nastavio je, moraju prihvatiti vladavinu prava kao jednu od temeljnih vrijednosti koje su prihvatile sve države članice kada su se pridružile Europskoj uniji.

Na državama članicama je, podsjetio je Timmermans, da odlučuju o unutarnjem ustroju pravosudnih tijela kao i o tome žele li imati sudbeno vijeće, a ako ga imaju, a Poljska ga ima temeljem svog ustava, onda je potrebno zajamčiti njegovu neovisnost.

“Komisija od Poljske očekuje da ponovo uspostavi neovisnost i nepristranost ustavnog suda, uskladi svoj zakon o sudovima s pravom EU-a, čime će prije svega ukinuti rodnu diskriminaciju i nakon toga zajamčiti neovisnost nacionalnog sudbenog vijeća”, kazao je Timmermans.

Što je Poljska spremna poštivati?

Također, dodao je, Varšava mora spriječiti utjecaj ministra pravosuđa na sudbena tijela te u potpunosti uskladiti prijedloge zakona koje je predložio predsjednik Andrzej Duda s europskim pravom.

“Zakonodavni postupak vezan uz ta dva nova zakonodavna prijedloga biti će pokazatelj da li je Poljska spremna poštivati vladavinu prava i uzeti u obzir mišljenje Venecijanske komisije koje očekujemo u prosincu”, zaključio je Timmermans.

Europska komisija je svoju treću odluku o stanju u Poljskoj donijela 26. srpnja, ali se Poljska se oglušila na “zabrinutost” EK-a i nije odgovorila na četiri dopisa. Timmermans se nada da će se što je prije moguće sastati ili s ministrom vanjskih poslova ili pravosuđa i pokrenuti direktni dijalog.

Timmermans se u svom govoru osvrnuo i na nedjeljni marš 60.000 pripadnika krajnje desnice u Varšavi i kazao da postoji “fina i tanka granica između domoljublja i nacionalizma” te da “ponosni domoljubi imaju zadatak ne dozvoliti da se ta granica prekorači i da se ode u najgori nacionalizam, a upravo smo to vidjeli” na ulicama Varšave.

“Posebno cijenim što se predsjednik Duda distancirao od antisemitizma i ksenofobije”, kazao je Timmermans.

Poljski zastupnik Janusz Lewandowski, (EPP), kazao je da je “slobodni svijet primio Poljsku u svoju obitelj” koja sada sama mora poštivati načela slobode i demokracije.

“No, došlo je do kompromitiranja Poljske (…) oni koji krše Ugovor EU-a, oduzimaju nam slobodu i budućnost”, kazao je Lewandowski. “Mi smo u EU-u i ovo je i naš parlament”, poručio je poljski zastupnik.

Udar na Njemačku

Poljski zastupnik iz redova iz Europskih konzervativaca i reformista (ECR) je ocijenio da se ovdje ne radi o vladavini prava već tko ima moć, optuživši “arogantnost Zapada”, a posebice Njemačke, da pribjegava “starim kolonijalnim navikama”, što ga je podsjetilo na neka “prošla vremena”. Njemačke novinare je optužio da iznose laži i da su pokrenuli “protupoljsku orgiju”.

“Vi pozivate na dijalog, ali ovdje dijaloga nema. Nama se postavlja ultimatum i ako ga ne prihvatimo bit ćemo kažnjeni. To je zloporaba moći, mislite da sve možete raditi, no to će u konačnici naštetiti Europskoj uniji”, kazao je Ryszard Antoni Legutko koji je kasnije napustio raspravu.

Gianni Pittela iz kluba zastupnika socijalista i demokrata je kazao da rasprava nije pokušaj da se “okomimo na Poljsku”, ali da “ne želimo da se načelo slobode i pravne države dovodi u pitanje”.

“U EU ne možemo birati samo ono što nam se sviđa, ‘a la carte’ kao u restoranu”, kazao je Pittella.

Poljskoj vladi je poručio da im građani nisu dali mandat da smanje neovisnost pravosuđa. “Ali vi prezirete liberalnu demokraciju i što ona traži za zaštitu ljudskih prava”, poručio je Pittella službenoj Varšavi.

Marš krajnjih desničara u Varšavi je usporedio s najcrnjim stranicama povijesti i kazao poljskom narodu da “neće ostati sam”. “Mi smo uz poljski narod, mi želimo da Poljska u potpunosti živi članstvo u EU kao jedna od okosnica Unije”, kazao je Pittella.

Vlada koja kopira Orbana

Guy Verhofstadt, (ALDE), je ocijenio da je poljska vlada “izgubila glavu i pamet” i također osudio “okupljanje 60.000 fašista na manje od 300 kilometara od Auschwitza i Birkenaua”.

“Ne napadamo Poljsku. To je zemlja koja je sebe samu oslobodila od dva autoritarna režima – fašizma i komunizma (…) ali u posljednje dvije godine u Varšavi stoluje vlada koja kopira Viktora Orbana i zato ćemo tražiti aktiviranje članka 7″, kazao je Verhofstadt.

Pokretanje procedure prema članku 7 moglo bi teoretski rezultirati i najvećom kaznom – oduzimanjem prava glasa Varšavi u Uniji.

Matti Maaskikas, zamjenik estonskog ministra za europske poslove, je ispred Europskog vijeća kazao da sve članice Unije moraju poštivati demokratske standarde i pravnu državu. Tijekom rasprave zasmetala ga je usporedba Bruxellesa s Moskvom koju je čuo od nekih zastupnika i ocijenio da je “potpuno neumjesna” te da to govore oni “koji ništa ne znaju ili ne žele shvatiti”.

Parlament je od siječnja 2016. do sada održao pet rasprava i izglasao tri rezolucije, uključujući i današnju, o demokraciji i vladavini prava u Poljskoj.