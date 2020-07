POLITIČKI ANALITIČAR OTKRIO ULOGU BATINAŠA U BEOGRADU: ‘Kada dobiju zapovijed da idu na policiju, oni idu na policiju…’

‘Najveći dio građana je došao da mirno prosvjeduje, naravno da ima i bijesnih i ljutih i nezadovoljnih, ja sam isto jedan od njih’

Neredi i prosvjedi sinoć su opet pogodili Srbiju. Ne samo u glavnom gradu, već i u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Tisuće prosvjednika s ulica Beograda policija je potjerala suzavcem i oklopnim vozilima. Prosvjed je počeo nakon najave vlasti da će se uvesti policijski sat zbog koronavirusa, a prosvjednici su tražili odlazak sadašnjeg kriznog stožera. Upravo taj stožer danas je donio odluku zabrane javnog okupljanja više od 10 osoba u Beogradu.

Politički analitičar Vuk Velebit potvrdio je za RTL da je odluka donesena, ali je rekao da ne zna kada ona stupa na snagu. “Trenutno dolazi do okupljanja građana, tu ih je po mojoj procjeni oko tisuću. Početak prosvjeda je najavljen za 19 sati. Očekuje se dolazak sve većeg broja ljudi”, kazao je.

[VIDEO] USRED NEREDA U BEOGRADU, MLADIĆ NOVINARKI RTS-A UPAO U KADAR: Pazite kakvu je glupost napravio

Huligani izazvali nerede

Upitan očekuju li se i večeras neredi, Velebit kaže da su oni bili izazvani od strane organiziranih grupa huligana koje su bile poslane s ciljem izazivanja nereda.

“Najveći dio građana je došao da mirno prosvjeduje, naravno da ima i bijesnih i ljutih i nezadovoljnih, ja sam isto jedan od njih. Ne smatram da se trebaju napadati institucije, da se ruše. Te scene ćemo možda vidjeti ako dođe do okupljanja huligana”, kaže Velebit.

Ispred Narodne skupštine, kaže, nisu primjetne jake policijske snage no Velebit vjeruje da su spremni u nekim obližnjim ulicama.

RAT U BEOGRADU: Policija bacala suzavac i mlatila prosvjednike i novinare, policajac teško ozlijeđen: ‘polomili su mu noge’

Vučićev spin

Aleksandar Vučić je pozvao građane da se ne suprotstavljaju batinašima te da će to riješiti država. “Meni to djeluje kao spin. Uloga batinaša je da se normalni građani odvrate od prosvjeda i da se razbiju prosvjedi. Upravo se od strane Vučića kreira taj narativ da su prosvjedi nasilni kako bi se to pokazalo građanima, ali i međunarodnoj zajednici da su na ulicama Beograda nalaze ekstremisti. Mora se napraviti razlika između građana koji su mirnim putem došli iskazati nezadovoljstvo i huligana koji su došli raditi nerede”, kaže Velebit.

Politički analitičar kaže da ne zna tko čini te organizirane grupe huligana, ali ističe da ih ima mnogo i da djeluju po zapovijedi. “Kada dobiju zapovijed da idu na policiju, oni idu na policiju. Imaju i zadatak da ne dozvole političarima da artikuliraju nezadovoljstvo građana mirnim putem. Oni imaju zadatak da drže prosvjede pod kontrolom”, kaže Velebit.

Ističe da ne zna tko te huligane kontrolira. “Postoje spekulacije da iza toga stoj vlast, postoji spekulacija da iza toga stoje i neke strane strukture”, kaže Velebit.

Prosvjed u Srbiji možete pratiti uživo OVDJE.