POLITIČKI ANALITIČAR O TRUMPOVOJ SUDBINI: ‘Postao je toksičan. Ne bih se iznenadio da ga iduće godine vidimo u zatvoru’

‘Trump više nema nikakvu reputaciju, apsolutno je po svemu dokazanom najgori predsjednik kojeg je Amerika imala ikad uključujući čak i one koji su doveli do građanskog rata u 19. stoljeću i to je potpuno zasluženo’, kaže politički analitičar Đivo Đurović

Mandat američkog predsjednika Donalda Trumpa završava za pet dana, ali se i neslavno bliži kraju. On je jedini američki predsjednik koji je dvaput bio opozvan. Opozvan je u Kongresu gdje je protiv njega glasalo i deset republikanaca, a sada mu slijedi suđenje u Senatu. Trumpa se mnogi odriču: Twitter mu je zabranio objave, na njegovim terenima više se neće igrati golf-turniri, New York mu je otkazao sve ugovore i s njim više ne želi poslovati, tri velike banke također…

Situaciju u SAD-u za RTL Direkt komentirao je politički analitičar Đivo Đurović.

ČAK I AKO SENAT OPOZOVE TRUMPA, KONAČNU PRESUDU NEĆE DONIJETI TAKO BRZO: ‘To nije moja odluka, to je činjenica’

‘Trump je postao toksičan’

“Ovo je predsjednik koji je nanio najveću sramotu Americi vjerojatno u cijeloj njenoj povijesti i koji je pokušao okrenuti rezultat slobodnih i poštenih izbora, koji je pokušao neku vrstu državnog udara i tu sramotu američkoj demokraciji i Americi djelomično sad snosi on sam u vidu tog drugog impeachmenta koji je doživio i činjenica je da će ostati zapamćen po tom najgorem, kao najgori predsjednik koji se usudio tako daleko otići. Trump više nema nikakvu reputaciju, apsolutno je po svemu dokazanom najgori predsjednik kojeg je Amerika imala ikad uključujući čak i one koji su doveli do građanskog rata u 19. stoljeću i to je potpuno zasluženo. Još pet dana, nadajmo se da ćemo preživjeti bez novih ekscesa, a onda ćemo vidjeti hoće li republikanci na suđenju Trumpu u Senatu glasati protiv njega i zabraniti mu mogućnost da se ponovno kandidira za četiri godine”, kazao je Đurović.

On ističe da je Trump postao toksičan.

“Trumpov brend koji je bio motivacija za ulazak u politiku, Trump je loše poslovao nakon Apprenticea i ulazak u politiku mu je trebao dati malo krila njegovu brendu, nikad nije ni očekivao da će dobiti republikansku kandidaturu niti da će pobijediti na izborima. Sve je bilo zbog toga da se besplatno reklamira i da zaradi nešto više novca da vrati dugove. Taj brend je sad u velikoj mjeri postao toksičan i sigurno da će mu biti puno teže vratiti i zarađivati dalje na njemu nego što bi bilo da samo nije napravio ovo što je napravio prije tjedan dana u pokušaju zauzimanja Kongresa”, smatra Đurović.

POVJESNIČAR VJERUJE DA ĆE TRUMPIZAM OPSTATI I BEZ TRUMPA: ‘Nažalost, u Hrvatskoj imamo ministra koji misli da je on više demokrat’

U Washingtonu 20 tisuća vojnika

I prije svega što se dogodilo zadnjih nekoliko tjedana, kaže Đurović, postojale su dobre šanse da Trump završi u zatvoru.

“S obzirom na to da poslovanje njegove tvrtke koja spada pod državu New York već se godinama istražuje i jedini razlog zašto se još ništa nije dogodilo je što je on predsjednik i ima imunitet. Sad s ovim poticanjem na kako kaže impeachment, na oružanu pobunu protiv Vlade SAD-a, što je prilično gadan prijestup, vjerojatno mu slijede nove kaznene prijave i nova odgovornost. Ne bih se iznenadio da vidimo Trumpa iduće godine u zatvoru”, ustvrdio je Đurović.

Opisujući atmosferu u SAD-u uoči inauguracije Joea Bidena, Đurović kaže da takve scene nisu viđene od građanskog rata, a Washington je pretvoren u tvrđavu koju čuva 20 tisuća vojnika.

“Triput je više raspoređenih vojnika u Washingtonu nego u Siriji, Afganistanu i Iraku zajedno. Vrlo vjerojatno da u Washintonu nitko neće omesti inauguraciju s obzirom na te mjere, ali je pitanje što će biti u ovome drugome. FBI kaže da prijetnja terorističkim napadima radikalne desnice prijeti u svih 50 država i to je teško braniti ako ne znate gdje će udariti. Washington će biti dobro branjen, ali pitanje je hoće li ovo uopće stati”, kazao je Đurović.

POČELA ŽESTOKA RASPRAVA U AMERIČKOM KONGRESU: Demokrati žele zbaciti Trumpa s dužnosti prije Bidenove inauguracije

Sve ostalo palo je u drugi plan

Ljudi u Americi, kaže, zgroženi su ovime što se dogodilo u proteklih deset dana.

“Amerikanci su u velikoj mjeri stvarno zaprepašteni da se takvo nešto može dogoditi. U drugi plan je potpuno pala priča o Bidenu. Biden je stari i iskusni političar, a Amerika bi ovih dana trebala slaviti činjenicu da je nakon 230 godina prvi put jedna žena izabrana za potpredsjednicu i to je velika stvar. Naravno, o tome nažalost nitko ne govori. Govorimo o Trumpu, teroristima, desničarskim radikalima, a Kamala Harris dođe negdje na repu. Nadamo se da ćemo se uspjeti riješiti ovih mračnih dana u nekoj doglednoj budućnosti i proslaviti taj veliki korak za američku demokraciju”, zaključio je Đurović za RTL Direkt.

TRUMP OSUDIO PROŠLOTJEDNO NASILJE NA KAPITOLU: Zanimljivo, niti jednom jedinom riječi nije spomenuo svoj opoziv