POLITIČKA SAPUNICA U BiH: Dodikovi suradnici vratili zastavu Republike Srpske pred njegov ured

Poslovnik o radu Predsjedništva BiH, kao i zakon o zastavi BiH, preciziraju kako se u zajedničkim prostorima u kojima je sjedište državne vlasti postavljaju samo zastave države, a Dodik je prošlog tjedna samovoljno odučio postaviti i zastavu entiteta tijekom primanja vjerodajnica novog veleposlanika Srbije

Ispred ureda predsjedatelja Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, u sjedištu državnog vrha u Sarajevu, u ponedjeljak je ponovo postavljena zastava Republike Srpske, koja je s istog mjesta uklonjena prošlog petka, čime se nastavila svojevrsna politička “sapunica” započeta odmah nakon inauguracije novog sastava Predsjedništva BiH, izabranog u listopadu na razdoblje od četiri godine.

Dodik nije došao na posao u Sarajevo, gdje je ionako danas neradni dan zbog obilježavanja Dana državnosti, kojega pak aktualni predsjedatelj Predsjedništva BiH ne priznaje, no zastavu RS u hodnik ispred ulaza u njegov ured postavili su njegovi suradnici. Potvrdio je to medijima Dodikov savjetnik za ustavno-pravna pitanja Dragoljub Reljić, no nije objasnio što je zakonska osnova za takav postupak.

Džaferović: Dodik će biti prijavljen

Zastava je potom iz svečanog salona premještena u hodnik ispred njegova ureda, no nakon zahtjeva iz ureda bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića uklonjena je s tog mjesta. Džaferović je najavio kako će zbog kršenja odredbi zakona o zastavi biti prijavljeni Dodik i njegovi suradnici, koji su postavljali entitetsku zastavu gdje joj nije mjesto.

Dodik: Zastava RS bit će gdje god budem i ja

Dodik je na to uzvratio kako će zastava RS biti “gdje god on bude” te kako će na tome odlučno inzistirati. Dosadašnji članovi Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda su zastavu RS držali u svojim uredima i od toga nitko nije pravio problem.

Bivši hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović u svom je uredu postavio zastavu hrvatskog naroda, dok je u uredu bošnjačkog člana bila i ostala istaknuta zastava bivše Republike BiH s ljiljanima.

