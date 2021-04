POLITIČARI U HRVATSKOM SUSJEDSTVU OMETAJU NABAVU CJEPIVA, A LJUDI UMIRU: ‘Imamo samo donacije, a to je tek kap u moru’

Bošnjački SDA proziva SNDS da ometa nabavku kako bi ojačali ulogu entiteta, entiteti i kantoni otpužuju državu, a svi zajedno krive velike i bogatije sile

COVAX mehanizam iznevjerio je očekivanja nadležnih u BiH, ali se ni oni nisu snašli ni u procesu direktnih nabavki cjepiva. Analitičari upozoravaju na političke opstrukcije, piše DW. Prognoze su vrlo pesimistične.

U globalnoj utrci za nabavkom cjepiva Bosna i Hercegovina je “izigrana”, tvrde pojedini bh. političari. Odgovornost prebacuju na “spor” COVAX mehanizam napominjući kako su sva raspoloživa cjepiva “povukle bogate zemlje”. Slična su obrazloženja i Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg Vijeća ministara (VM) BiH, institucije koju mnogi kritičari smatraju direktno odgovornom što u ovoj zemlji još nije započeo proces masovne imunizacije. BiH je preko COVAX mehanizma unaprijed platila 13 milijuna dolara za 1.232.000 doza cjepiva, ali prvu manju količinu putem ovog mehanizma dobila je tek sredinom ožujka.

Najuticajnija bošnjačka stranka u BiH SDA (Stranka demokratske akcije) smatra da je nabavka cjepiva, u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, obveza države i da SNSD (Savez nezavisnih socijaldemokrata) to ometa.

Padaju i kaznene prijave

“Predsjedavajući VM BiH (Zoran Tegeltija) je iz SNSD-a, a ministrica civilnih poslova BiH (Ankica Gudeljević) je iz HDZ-a (Hrvatske demokratske zajednice) BiH. Na nivou FBiH ministar zdravstva (Vjekoslav Bevanda) je iz HDZ-a, kao i direktor federalnog Zavoda za javno zdravstvo (Davor Pehar)”, kazao je generalni tajnik SDA Halid Genjac za agenciju FENA.

“Evidentno je da kadrovi SNSD-a ometaju nabavku vakcina, nastojeći time obesmisliti državni nivo vlasti i ojačati ulogu entiteta”, kaže Genjac.

Zbog izostanka nabavke cjepiva sarajevski liječnik u penziji Bakir Nakaš predao je kaznenu prijavu Tužiteljstvu BiH protiv Zorana Tegeltije, Ankice Gudeljević, Vjekoslava Mandića i federalnog premijera Fadila Novalića. Nakaš za DW kaže da državni nivo “nije imao interes” uključiti se u borbu protiv pandemije. “Razlozi su višestruki, prvenstveno politički, kako bi se pokazalo da država BiH nije funkcionalna. Najodgovorniji su zlouporabili položaj i propustili priliku da pored COVAX mehanizma osiguraju dodatne količine cjepiva putem direktne nabavke. COVAX mehanizam se pokazao nedostatnim za naše potrebe tako da sada uglavnom imamo donacije, što je samo kap vode u moru”, kaže Nakaš.

Kada je država “zakazala”, u nabavu cjepiva uključile su se niže administrativne jedinice. Iako entiteti i kantoni nisu subjekti međunarodnog prava, zbog čega ne mogu direktno stupati u aranžmane s pojedinim zapadnim proizvođačima, oni se preko posrednika – u Republici Srpskoj (RS) je to KrajinaGroup – okreću ruskim, (Sputnjik V) i kineskim (Sinofarm) proizvođačima.

Opozicija napominje da ni RS, koja je krenula u nabavku ruskih vakcina, još nema dovoljno doza za masovnu imunizaciju. “RS je kupila 400.000 doza Sputnjika, a stigle su 42.000 doza. Imamo najava da će narednog tjedna stići još 60 000 doza. Gdje su ostale? I cjepivo je dio politike. Drugačije je kad se proizvođaču obrate iz Vijeća ministara, Predsjedništva BiH ili kada im dođe neki diler. Naravno da će prije u susret izaći državnoj instituciji nego dileru”, rekla je za N1 televiziju Aleksandra Pandurević iz SDS-a (Srpske demokratske stranke).

Unosnije su “javne” nabavke

U analizi najposjećenijeg internet portala u BiH Klix.ba napominju da se na državnom nivou i u FBiH ignorirala činjenica da je Rusija prva registrirala cjepivo protiv korona virusa, odnosno da je RS vodila svoju politiku dok se FBiH, prema riječima premijera Novalića, “nije željela igrati države”.

“Da je Novalić u prosincu kao entitet krenuo u nabavu vakcine, i to ruske ili kineske, usprkos nužnosti, susreo bi se s dvije kritike. Prva je da degradira državu i vodi politiku koja odgovara Miloradu Dodiku, a to je isticanje entiteta kao državotvornog faktora. Druga kritika odnosila bi se na to da je rizičan potez nabavkei ruske ili kineske vakcine jer nisu odobrene u EU”, navodi se u analizi portala Klix.ba.

Magistrica političkih nauka iz Banjaluke Tanja Topić smatra da su vlasti u BiH ispoljile i dosta neznanja oslanjajući se na COVAX sistem, ali upozorava i na klijentelizam. “Mislim da su loše procijenili kaotičnu situaciju na tržištu, ali je vidljiva i njihova indolentnost. Ponašali su se kao i prije pandemije, zatvarajući se u vlastite torove. Ni po cijenu života svojih građana nisu htjeli omogućiti državi BiH da se aktivnije uključi u proces nabavke vakcina. Umjesto toga, okrenuli su se javnim nabavkama na kojima su predano mogli favorizirati sebi bliske domaće firme i kompanije”, kaže Topić za DW.

Krivične prijave i donacije

U grupi građana koji su potpisali krivičnu prijavu protiv odgovornih za cjepivo je i direktor “Inicijative za bolju i humaniju inkluziju” Žarko Papić. Aktualnu situaciju s cjepivom opisuje kao “totalni krah” bosanskih vlastodržaca, ali u svojim kritikama ne štedi ni Zapad.

“Zapad je pao u očima svih ljudi u svijetu, ne samo građana BiH. Predsjednici Turske i Srbije Recep Tayyip Erdoğan i Aleksandar Vučić su nam donirali cjepivo, a gdje je u toj priči Zapad? Zašto (Joe) Biden nije poslao ništa? Psihološke posljedice ovih činjenica ne treba zanemarivati. Naravno da će i to uticati na opredjeljenja ljudi u BiH u smislu nekog geostrateškog pozicioniranja. Očito je bolje, ako ne biti nesvrstan, onda surađivati sa svima”, kaže Papić za DW.

Sadašnje količine nisu dovoljne ni za prioritetne

U iščekivanju većih količina već plaćenog cjepiva putem COVAX mehanizma, u BiH i dalje stižu donacije, uglavnom s Istoka, nakon srbijanske (5.000 doza) i slovenske (4.800 doza) donacije, Turska je poslala 30.000 doza, dok su Kina i Malezija najavile donacije od po 50.000 doza.

Stanovništvo se prijavljuje za cijepljenje, iako trenutne količine cjepiva nisu dovoljne ni za prioritetne kategorije stanovništva.

U jeku posljednjeg vala pandemije, objavljeni su i neslavni podaci prema kojima je BiH po smrtnosti od korona virusa prva u regiji i osma u svijetu. Mediji prenose i sumorne prognoze nezavisnog medicinskog istraživačkog centra na Sveučilištu Washington da bi broj ukupno preminulih u BiH do srpnja mogao biti veći od 10.000.