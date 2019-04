POLITIČARI, BIZNISMENI I SPORTAŠI U PANICI: Policija uhitila najvećeg svodnika u regiji i pronašla njegove bilježnice s imenima klijenata

Maksimović je uzimao najčešće trećinu zarade, rjeđe 50 posto. One su pružale seksualne usluge u luksuznim hotelima i apartmanima u Beogradu koje je iznajmljivao i uređivao Maksimović, uz troškove hrane i pića, te najam vozača

Mihajlo Maksimović, poznat i kao najveći svodnik regije, ponovo je uhićen prije mjesec i pol dana na beogradskom aerodromu ‘Nikola Tesla’, piše Blic.rs. A kad njega je, kako pišu beogradski mediji, pronađena evidencija prostitutki koje je podvodio, ali i njegovih klijenata.

Sve samo da ne izađe u javnost

On je uhićen u veljači ove godine, a policija je kod njega pronašla laptop, mobitele, kao i bilježnice, u kojima su bili zabilježena imena djevojaka i žena koje je podvodio kao i imena njegovih klijenata. Sumnja se kako su među ženama koje je podvodio poznate pjevačice i starlete, dok su među njegovim klijentima bili poduzetnici, sportaši i političari. Istraga je u tijeku, a brojne poznate ličnosti sada su u panici i nastoje spriječiti da njihova imena izađu u javnost.

Maksimović je uhićen u prosincu 2014. godine u rutinskoj prometnoj kontroli, a policija je nedugo nakon toga otkrila kako se on bavi organizacijom elitne prostitucije i da je radio sa sedam žena, od kojih je pet uhićeno dok se za preostale dvije sumnja da su na teritoriju Bosne i Hercegovine. Policija je tada privela Milica Živanović, poznatu i kao Mimi Oro, te Božanu Vujinović protiv kojih je podnesena prijava. Kasnije se saznalo da su za njega radile i Tijana Štrulović i Anabela Šćekić – Tigrica.

Šćekić je uhićena kasnije pod sumnjom da je od Beograđanina tražila novac kako bi mu vratila mobitel u kojem su bili kompromitirajuće pornosnimke. Uhićena je u kafiću u koji ju je namamila žrtva. Tada su s njom uhićeni Tijana Štrulović i Radoje Lukajić, koji je tražio 20 tisuća eura za snimke, dok je Štruklović tražila dodatnih 300 eura za telefon.

Uvjetna kazna

Tada su kod uhićenog svodnika pronađena četiri mobitela i laptop, te su našli i 16 mobilnih telefona s takozvanim zlatnim brojevima, tablice sa zaradom, evidenciju rashoda, isprintan plan za prošitenje posla i uputstva o ponašanju i obvezama žena koje je podvodio. U dokumenticiji su pronađene adrese, katalozi s golim ženama, te podatci s uplaćenim novcem. On je imao i urednu evidenciju kada je koja žena slobodna i kada koja ne može raditi zbog menstrualnog cikusa. Tijekom istrage policija je identicirala i troje njegovih pomoćnika, koji do tada nisu bili osuđivani.

“Oni su imali ulogu osiguranja i vozača, brinuli su se o prostitutkama, ali i o klijentima. Oni su bili ti koji su išli na direktne pregovore i dogovore o cijeni i lokaciji gdje će se klijent naći s prostitutkom”, izjavio je tada Blicov izvor. U slučaju da dođe do uhićenja oni su imali pripremljeno što da kažu, oni su trebali se predstaviti kao rođaci ili prijatelji žena, koje su taj dan odlučili slučajno prevesti.

Maksimović je uzimao najčešće trećinu zarade, rijeđe 50 posto. One su pružale seksualne usluge u luksuznim hotelima i apartmanima u Beogradu koje je iznajmljivao i uređivao Maksimović, uz troškove hrane i pića, najam vozača i ponekad taksista. On je sredinom 2015. godine sklopio nagodbu s Tužiteljstvom o priznanju krivice i sud ga je osudio na uvjetnu kaznu od deset mjeseci zatvora, s rokom kušnje od tri godine. On je pristao da plati novčanu kaznu od 120 000 dinara (oko 7 i pol tisuća kuna). Imena njegovih klijenata tada su međutim ostala tajna.