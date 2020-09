POLICIJSKA BRUTALNOST: Srušili na zemlju ženu za vrijeme prosvjeda protiv mjera karantene u Londonu

Društvenim mrežama se šire snimke šokantnog trenutka kada su londonski policajci brutalno oborili ženu na zemlju tijekom prosvjeda u Londonu protiv epidemioloških mjera uvedenih zbog koronavirusa, piše RT.

Ružna scena dogodila se dok su se prosvjednici okupljali na Trafalgar Squareu u subotu na skupu “Mi ne pristajemo” protiv britanskih smjernica o koronavirusu. Video prikazuje prosvjednicu kako stoji na prijenosnoj stolici prije nego što je stigla policija koja ju je povukla stolicu ispod nogu.

Žena, koja se čini kao da je u srednjim godinama, prepirala se s jednim policajcem u trenutku kada ju je je veliki policajac snažno udario i srušio na tlo.

Nekoliko tisuća prosvjednika prisustvovalo je subotnjem prosvjedu na Trafalgar Squareu drugog uzastopnog tjedna prosvjeda protiv zaključavanja u glavnom gradu Velike Britanije.

Londonski gradonačelnik Sadiq Khan optužen je za licemjerje jer je skup nazvao “neprihvatljivim”, unatoč tome što je podržao prosvjede Black Lives Matter ranije ove godine.

