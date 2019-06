POLICIJSKA BRUTALNOST: 14-godišnjeg dječaka uhvatili za vrat i gušili te ga bacili na pod

U Sjedinjenim Državama zabilježen je novi slučaj policijske brutalnosti nad tamnoputim građanima. Ovaj put žrtva napada bio je 14-godišnji dječak u Texasu.

Američka javnost ponovo je svjedočila pretjeranoj grubosti policajaca na tamnoputim dječacima, piše Inquisitr.com. Posljednji slučaj dogodio se u Texasu gdje su dvojica policajaca gušila, a potom i srušila o pod te udarila 14-godišnjeg Gyasi Hughesa, koji se svađao sa svojim kolegom u srednjoj školi u Round Rocku. Dok je svađa dvojice učenika opisana kao blaga te ju je odmah prekinuo zamjenik ravnatelja, svjedoci tvrde da je sve eskaliralo kad se umiješala policija.

Na videu je vidljivo kako policajac raspravlja s učenikom te rukama sprječava njegove pokrete, ali da i dječak u jednom trenutku rukom dotiče policajca. Hughes je kazao kako je bio ljut jer ga je policajac gurao i dodirivao, a da on nije ništa činio. “U trenutku kada sam se htio odmaknuti i zatražio ga da me ostavi na miru, on me zgrabio i srušio na pod”, ispričao je 14-godišnjak.

“Nije učinio ništa, jesi li to snimio?”

Policija se, pak, brani tvrdnjom da je njihov djelatnik pokušao smiriti dječaka i zadržati ga da ne krene na drugog, te da je sila primijenjena tek kada se to nije uspjelo. Otac dječaka, pak, tvrdi da je policajac njegovog sina, ako je to trebalo, mogao smiriti i na primjereniji način. Zbog svega je najavio i tužbu.

Inače, na snimci koja se brzo proširila Internetom u pozadini se čuju riječi: “Nije učinio ništa, jesi li to snimio?”. Dodajmo svemu da učenik nije uhićen. “Laknulo mi je kad sam saznao da ima video, inače bi bila njihova riječ protiv riječi moga sina”, izjavio je Kashka Hughes, otac dječaka.

Inquisitr.com/Danas.hr