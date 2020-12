POLICIJA UPALA U KUĆU ZNANSTVENICE KOJA NIJE HTJELA UMANJIVATI BROJKE ZARAŽENIH: ‘Uperili su pištolj u moju djecu. Neću šutjeti!’

Policija Floride upala je u ponedjeljak u kuću bivše državne podatkovne znanstvenice Rebeke Jones koja je bila zadužena za podatke o koronavirusu. Ovaj događaj predstavlja eskalaciju sukoba između državne vlade i podatkovne stručnjakinje koja je optužila dužnosnike da pokušavaju prikriti opseg pandemije, piše CNN.

Odjel za provedbu zakona na Floridi izdao je nalog za pretres kuće znanstvenice koja je u svibnju dobila otkaz u ministarstvu zdravstva te savezne države. Agencija istražuje je li Jones neovlašteno pristupila državnom sustavu za razmjenu podataka uz poziv zaposlenicima da progovore o smrtnim slučajevima od koronavirusa, rekao je agent koji radi na ovom slučaju.

Jones je za CNN rekla da nije nepropisno pristupila niti jednom državnom sustavu za razmjenu poruka i da je izgubila pristup svojim računima na vladinu računalu nakon što je smijenjena. Oko 10 policajaca s oružjem pojavilo se u njezinoj kući u Tallahasseeju oko 8:30 ujutro. Znanstvenica je video policije u njezinoj kući objavila na društvenim mrežama. Na snimci se vidi kako policajac usmjerava pištolj prema stubištu dok mu Jones govori da se na katu nalaze njezino dvoje djece.

1/

There will be no update today.

At 8:30 am this morning, state police came into my house and took all my hardware and tech.

They were serving a warrant on my computer after DOH filed a complaint.

They pointed a gun in my face. They pointed guns at my kids.. pic.twitter.com/DE2QfOmtPU

— Rebekah Jones (@GeoRebekah) December 7, 2020