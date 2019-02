POLICIJA U BiH TRAGA ZA OPASNIM UBOJICOM: ‘On je psihopat i shizofrenik, ali po načinu ubijanja vidi se da zna što radi’

‘On je asocijalna osoba, psihopat i shizofrenik, ali vrlo dobro zna što radi. Također, on uživa u ovome, jer se to vidi po načinu ubijanja. Ubija sve na isti način i ostavlja svoj potpis’, kazao je neimenovani izvor blizak policijskoj istrazi

Više od 130 policajaca u Bosni i Hercegovini i dalje intenzivno traga za psihički oboljelim Edinom Gačićem (43) koji je u bijegu nakon što je proteklog tjedna ubio dvojicu policajaca. U ponedjeljak je u Podorašcu kod Konjica ubio Sauda Sultanića, a u subotu navečer ubio je i Mahira Begića kod sela Sudohol u okolici Tračina, tridesetak kilometara južno od Sarajeva.

Iz izvora bliskih istrazi, Klix.ba piše kako je policija nakon obavljenih razgovora s osobama koje su bile u zatvoru s Gačićem uvjerena da je on planirao svoj krvavi pohod. U zatvoru, odakle je izašao u srpnju 2017. godine, trenirao je i vježbao svoje tijelo kako bi izdržao u ekstremnim situacijama s malo hrane i vode. Za Gačića se tvrdi da je vjerski fanatik te da je bio pripadnik mudžahedinskih postrojbi.

Korak je ispred policije i vjerojatno ima pomagače

“Bio je pripadnik El Mudžahidin jedinice, a tko zna tko ga je sve obučavao. Da je dobro obučen pokazuje njegovo ponašanje. Kreće se uz prugu i ne ostavlja trag, a otprije znamo da je za prebacivanje koristio vlak. Po konfiguraciji tijela vidi se da je dobro treniran i zbog toga preživljava”, kazao je za klix.ba neimenovani izvor blizak istrazi.

Pretpostavlja se da je u proteklih tjedan dana miimalno konzumirao hranu i vodu, a policijski službenici pronašli su tragove koji ukazuju na to da je bio na određenim lokacijama, s tim da je još uvijek korak ispred policije.

“Pretpostavlja se da ima pomoć, kako kažu, jataka, ali o tome ne mogu još davati više informacija. Mobitel je ostavio na mjestu gdje je ubio Sauda Sultanića, što nam govori da je školovan i da zna da bismo ga našli da ima mobitel uza sebe. On je asocijalna osoba, psihopat i shizofrenik, ali vrlo dobro zna što radi. Također, on uživa u ovome, jer se to vidi po načinu ubijanja. Ubija sve na isti način i ostavlja svoj potpis”, kazao je isti izvor.

Kreće se šumovitim terenom i vješto krije tragove

Policija strahuje da bi Gačić mogao počiniti još neko ubojstvo, a problem im stvara manjak ljudi i zastarjela ili neadekvatna oprema za ovakve vrste potrage. Osim toga, Gačić se kreće vrlo nepristupačnim terenom i šumovitim predjelima u kojima nema mobilnog signala niti rasvjete te vješto krije tragove i miris.

Klix.ba piše kako se postavlja i pitanje što će biti kada Gačić bude uhićen i ponovno odsluži kaznu jer u prethodnom tretmanu koji je prošao u Kazneno-popravnom zavodu u Bihaću nije postignut značajniji uspjeh pa je izvjesno da će ponoviti kazneno djelo. On je za ranije počinjena dva ubojstva – ubio je vlastitu majku i bivšeg suborca – bio osuđen na 19 godina i 11 mjeseci zatvora, a psihijatrijsko liječenje bilo mu je određeno samo dok je trajala zatvorska kazna.

Četrdesettrogodišnji Gačić rođen je u Banjoj Luci odakle je odselio nakon odslužene kazne, a stan je prodao. Gačićev otac umro je još dok je ovaj bio sedmogodišnjak, a sa sestrom nije u kontaktu. Nakon rata živio je u Sanskom Mostu sve dok nije ubio svoga bivšeg suborca. Majku je usmrtio kada je pošten na dopust iz zatvora.

“Psihijatrijski vještak je, dajući nalaz za prvo suđenje, konstatirao da se radi o fanatiku izuzetno borbenom i upornom u zastupanju svojih ideja bez obzira na to kako one devijantne bile”, priopćili su iz KPZ-a Bihać.

