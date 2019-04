POLICIJA JE PRONAŠLA MJESTO GDJE JE KRENUO POŽAR NOTRE DAMEA? Neke su stvari sada jasnije, istraga ide u dva smjera

Francuski dužnosnik izjavio je kako je do požara mogao dovesti kratki spoj na električnim instalacijama, što nije još uvijek dokazano s obzirom da istražitelji nemaju dozvolu provesti istragu unutar same katedrale iz sigurnosnih razloga

Istražitelji su uspjeli odrediti gdje je počeo požar koji je u ponedjeljak zahvatio katedralu Notre Dame, te vjeruju kako je počeo na centralnom dijelu krova, izjavio je za CNN policijski izvor.

Međutim, još se ne zna kako je uopće došlo do požara.

Tek treba sve dokazati

Policijski izvori za CNN su također rekli kako se istražitelji fokusiraju na dva problema koja se tiču početka požara. Kako se čini, moguće je da je postojao problem sa senzorima za vatru, dok je drugi dio istrage vodi istražitelje prema dizalima koja su napravljena za radnike koji rade na skeli. Ostali detalji istrage i dalje su nepoznanica.

Podsjećamo, prvi alarm se oglasio u 18:15. Prema policijskom izvoru, dvojica čuvara otišli su provjeriti lokaciju, ali u to vrijeme nisu vidjeli ništa. Kada je alarm zazvonio drugi puta u 18:43 sati, dvojica čuvara slijedila su upute za alarmni sustav i otišla na drugo mjesto na vrhu katedrale, gdje su tada vidjeli plamen.

Istražitelji, za sada, vjeruju kako je do požara mogao dovesti kratki spoj na električnim instalacijama. To je za francuske medije prije dva dana izjavio dužnosnik koji je želio ostati anoniman, a za kojega francuski mediji pišu da je blizak istrazi. On je dodao kako se sve tek treba dokazati jer istražitelji još uvijek iz sigurnosnih razloga nemaju dozvolu da u katedrali izvrše opsežnu pretragu.

Obnova katedrale

Podsjećamo, čuvena katedrala planula je u ponedjeljak poslijepodne, a gašanje iste trajalo je satima. Na terenu je bilo oko 400 vatrogasaca koji su uspjeli spastiti konstrukciju katedrale.

U požaru je izgorilo drveno krovište i 93 metara visoki toranj, a strop se urušio na nekoliko mjesta. Mnogi povijesni artefekti spašeni su i trenutno su na čuvanju u muzeju Louvre.

Za obnovu čuvene katedrale prikupljeno je preko milijardu dolara, od čega su značajan iznos donirali francuski milijarderi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je obnovu katedrale u roku od pet godina, što su mnogi stručnjaci proglasili upitnim.