Jake snage srbijanske policije intervenirale su u nedjelju navečer ispred državnih i gradskih institucija u Beogradu, razbijajući postizborne prosvjede na koje je prije tjedan dana pozvala oporbena koalicija lijevog centra, optužujući vlast za krađu izbora.

Nekoliko stotina pripadnika interventne brigade policije i žandarmerije, opremljenih za razbijanje demonstracija, rastjeralo je prosvjednike ispred Skupštine Beograda, u koju je ranije večeras pokušalo ući nekoliko čelnika oporbe, razbijajući staklo na ulaznim vratima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Beogradski mediji javljaju da je više ljudi, među kojima i nekoliko studenata, uhićeno, ali o tome zasad nema službenih potvrda. Desetine policijskih vozila blokirale su u međuvremenu zgradu beogradske Skupštine, a kordoni policije nalaze se i ispred ureda predsjednika Aleksandra Vučića na Andrićevom vencu u središtu grada.

Tisuće ljudi okupile su se ranije u nedjelju navečer na sedmom prosvjedu poslije izbora održanih 17. prosinca za koje oporba tvrdi da su pokradeni i traži poništavanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Aleksandar Jovanović dobio suzavac u oči

Na ulazu u Skupštinu su prosvjednici s dugim štapovima razbijali stakla na prozorima pokraj ulaznih vrata, a policija je aktivirala suzavac od čega je nastradao i Aleksandar Jovanović ‘‘Ćuta‘‘, zastupnik Ekološkog ustanka i jedan od lidera koalicije ‘‘Srbija protiv nasilja‘‘.

"Dobio sam direktno suzavac u oči, a ja samo želim doći u svoju Skupštinu, gdje me narod doveo, a zato sam dobio direktno suzavac u oči. Mi samo želimo ući u svoj dom, gdje nas je narod izabrao. Nema razilaženja, sutra svi ovdje u što većem broju, ovo može riješiti samo otpor građana", rekao je Jovanović u javljanju uživo na N1 televiziji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Borislav Novakovićaiz oporbenog Narodnog pokreta Miroslava Aleksića osvrnuo se na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će policija početi uhićivati prosvjednike.

"Ova država se svela na volju i zlovolju tog čovjeka. Ovo je pobuna naroda da sačuvamo ono malo dostojanstva što nam je ostalo. Neka uhićuje, to je najmanji problem, ostajemo ovdje dok se ne izborimo za svoja prava. Mi to pokušavamo privesti na civiliziran način, ali u Vučićevom sistemu to je nemoguće. On je unio mržnju u narod, podijelio ga na one koji su za njega i protiv njega. Poslao je poruku da će se služiti svim nasilnim formama da zadrži vlast. On direktno prijeti i poziva na linč, ali mi nećemo ustuknuti", poručio je Novaković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Aleksandar Vučić se izvanredno obratio: 'Nikakva revolucija nije u tijeku!':

Vučić nazvao oporbu lažljivcima

Srbijanski predsjednik Vučić je ranije danas odbacio prigovore i optužbe da su izbori bili neregularni, nazivajući oporbu "lažljivcima" i najavio konstituiranje parlamenta do kraja siječnja, a nove vlade u veljači, ali nije isključio mogućnost ponavljanja izbora u Beogradu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Večerašnji prosvjed počeo je ispred sjedišta državnog izbornog povjerenstva, a potom se mnoštvo preselilo ispred skupštine Beograda. Pri pokušaju ulaska u zgradu razbijeno je staklo na ulaznim vratima te dva bočna prozora.

Vučićeva vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) u izbornoj je noći proglasila apsolutnu pobjedu, a državno izborno povjerenstvo (RIK) potvrdilo je u ponedjeljak da je SNS osvojio 46,84 posto glasova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oporbena koalicija lijevog centra „Srbija protiv nasilja“ (SPN) osvojila je 23,38 posto. Na izborima paralelno održanim u Beogradu SNS ima oko 38 posto, a SPN oko 35 posto glasova.

Ta koalicija, koja je pozvala na prosvjede, tvrdi da je volja građana pokradena brojnim zlouporabama, ponajprije u prijestolnici. Primjedbe su imali i međunarodni promatrači, ocijenivši da je kampanju za izbore, premda nije bio kandidat, obilježila dominacija Vučića, što je, uz nepravednu konkurenciju, pristrane medije, dovođenje birača iz Republike Srpske, migraciju glasača te brojne druge nepravilnosti, pridonijelo neujednačenim izbornim uvjetima.