POLICAJAC OTKRIO DETALJE UHIĆENJA ‘MALČANSKOG BERBERINA’: ‘Skamenio se, jedino što je rekao je…’

“Zovem se Ninoslav Jovanović, došao sam na babin grob”, to su prve riječi koje je izgovorio Malčanski berberin nakon uhićenja. Slađan Radosavljević, policajac iz Ražnja, pripadnik interventne jedinice Policijske uprave u Nišu, upravljao je policijskom patrolom koja ga je uhitila na Malčanskom groblju te je opisao kako je teklo uhićenje, javlja Kurir.

“Bio sam u patroli s dvojicom policajaca iz PU Leskovac Vladimirom Spasićem i Nikolom Sindainovićem kada je dojavljeno da je viđen. Krenuli smo od Malčanske petlje gdje je prvi put nađena njegova zemunica prema selu. Kroz raslinje i napuštene vinograde došli smo do groblja kada smo uočili da se na groblju netko pomiče. Vladimir Spasić ga je prvi vidio i pokazao mi. Bio je neurednog izgleda i skrivao se iza jednog nadgrobnog spomenika, čučao je i gledao policiju na putu u pravcu malčanskog vinskog podruma”, ispričao je Radosavljević.

Nije ih primijetio

Kaže da ih Malčanski berberin nije vidio kada su prišli. “Na desetak metara smo gotovo istovremeno zapovijedili: ‘Stoj, policija, ruke gore, lezi na zemlju’. On se skamenio, nije pružio otpor, nije počeo bježati, nije se oglušio o naš poziv. Nije nas očekivao i postupio je po zapovijedi, spustio se na stomak potrbuške”, dodaje Radosavljević.

Kaže kako su odmah izvijestili nadležne da je lice zapuštenog izgleda pronađeno na Malčanskom groblju. “Pitali smo ga kako se zove. Jedino što je rekao bilo je: ‘Zovem se Ninoslav Jovanović, došao sam na babin grob’ i nijednu riječ više nije rekao”, priča Radosavljević.

Pretragom su utvrdili da ne posjeduje oružje. Zapravo ništa nije imao sa sobom, ni hrane. “Za dvije tri minute svi su bili tu, potjera je bila sa svih strana. Znali smo da je to on jer smo prepoznali lik. Je smršavio, bio je neuredan ali smo znali da je on. Prepoznali smo ga sa fotografija. U tom trenutku smo osjetili veliko olakšanje, bili smo zadovoljni i sretni što se napokon sve završilo i za nas i za obitelj otete djevojčice, kao i za mještane. Kao da je neki ogroman teret sklonjen s naših leđa”, priznaje Radosavljević za Kurir.

