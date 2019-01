POLARNI VORTEKS SMRZNUO DIJELOVE SAD-a, POŠTA NE RADI U ŠEST DRŽAVA: ‘Bit će hladnije nego na Antarktici, najgore tek slijedi’

Američka poštanska služba neće ništa dostavljati u šest država i neke dijelove četiri druge države SAD-a zbog ekstremnih hladnoća

S obzirom na ekstremno hladne vremenske uvjete u srijedu, američka poštanska služba neće ništa dostavljati u šest država i neke dijelove četiri druge države SAD-a, piše CNN. Tako će Illinois, Iowa, Minnesota, Sjeverna i Južna Dakota, Wisconsin i dijelovi Kansasa, Missourija, Montane i Nebraske, ostati bez poštanske usluge.

Duboko zamrzavanje ovog tjedna je toliko brutalno, da se ljudima savjetuje da uopće ne izlaze van kuće ako ne moraju.

I do -56 C u Minnesoti

U Minnesoti, izrazito vjetrovito vrijeme moglo bi značiti da će se hladnoća vjetrova možda približiti vrijednostima i do -56 stupnjeva Celzija ispod nule.

“To su VRLO OPASNI uvjeti i mogu dovesti do smrzavanja izložene kože u samo pet minuta tamo gdje su vrijednosti hladnog vjetra ispod -45 C. Najbolje što možete napraviti je da ograničite vrijeme koje provodite vani”, upozorio je službenik Državnog meteorološkog zavoda SAD-a.

Nalet ledenog zraka koji prolazi srednjim zapadom kreće se prema istoku zemlje i može biti smrtonosan. Tri smrti ovog tjedna dogodile su se zbog takvih vremenskih uvjeta.

Najgore se tek očekuje

CNN-ov meteorolog, Dave Hennen, rekao je u utorak da se “najgore tek očekuje”.

Zbog ekstremnog vremena, otežana su i putovanja. Otkazano je više od 2700 letova koji su predviđeni za utorak i srijedu, uključujući više od 1550 letova zračnih luka u Chicagu.

Kako piše CNN, milijuni Amerikanaca, koji se bore s hladnoćom, bolje bi se ugrijali u dijelovima Antarktike.

Do četvrtka ujutro, Chicago bi mogao doseći rekordno nisku temperaturu od -32 C. Usporedite to s relativno toplim ledenjakom Priestley, Antarktika, gdje će u srijedu temperatura biti između -14.4 i -7 stupnjeva Celzija.

Mnoge tvrtke zatvorene

I dok će prema Hennenu Chicago biti “epicentar ekstremne hladnoće”, između utorka i četvrtka temperature će pasti na između -28 C i -40 C u gornjem dijelu Srednjeg Zapada i Velikih jezera.

Šerif okruga Grand Forks, Andy Schneider rekao je da su mnoge tvrtke u Sjevernoj Dakoti bile zatvorene, no da je ostalo otvoreno nekoliko trgovina i benzinskih crpki. Upozorio je ljude da se dobro obuku ako trebaju otići kruh i mlijeko, u suprotnom tvrdi da “nije baš sigurno”.

Hladnoća vjetra na Međunarodnoj zračnoj luci Grand Forks bila je čak oko -51 stupanj C, a stvarna temperatura oko -37 C.

Hladnoća vjetra još šokantnija

Jedina stvar koja je šokantnija od temperatura je hladnoća vjetra. Hladnoća vjetra će ovog tjedna pasti na između -34C i -56 C u dijelovima sjevernog Plainsa i područja Velikih jezera.

U sjevernoj Minnesoti, hladnoća vjetra predviđa se da će pasti na između -53 C i -56 C te se tako suprotstaviti najhladnijem vjetru koji je ikada zabilježen u toj državi, -57 C 1982. godine.

Guverner Illinoisa, J. B. Pritzker proglasio je izvanredno stanje, upozorivši da čak i kratko izlaganje vanjskim uvjetima može biti opasno po život: “Postoji stvarna opasnost od hipotermije i ozeblina. Čak i pet minuta izlaganja može imati vrlo ozbiljne zdravstvene posljedice.”