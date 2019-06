POKOSIO MOTOCIKLISTE NA AUTOCESTI: ‘Vidio sam neke loše stvari u životu, ali ništa slično ovome’; ‘Ljudi su ležali na cesti i vrištali…’

Jedna preživjela žena iz grupe motociklista koji su jučer nastradali na autocesti u američkom New Hampshireu rekla je kako je vidjela eksploziju nakon sudara: ‘Sve je gorjelo. Samo sam pogledala okolo. Netko mi je pomogao. Bila sam samo histerična’

Žena koja se vozila s grupom motociklista na koju je jučer naletio 23-godišnji Volodoymyr Zhukovskyy s kamionetom u New Hampshireu, krećući se u suprotnom smjeru autocestom, rekla je kako je vidjela eksploziju nakon sudara u kojem je sedam osoba poginulo, a tri osobe su ostale ozlijeđene, piše CNN.

Njezin je motocikl završio na tlu, a ona se otkotrljala i uspjela spasiti. Međutim, neki od njezinih prijatelja nisu izbjegli smrt – svi poginuli su bili motociklisti. “Sve je gorjelo. Samo sam pogledala okolo. Netko mi je pomogao. Bila sam samo histerična”, rekla je Dawn Brindley. Motociklisti su putovali prema istoku kad su se sudarili s kamionetom Dodge 2500.

“Vidio sam neke loše stvari u životu, ali ništa slično ovome”, rekao je šef policije Randolpha, Gordon Alan Lowe. “Loše je. Osjećam se loše zbog muškaraca i žena koji su bili tamo.”

Mnogi navode kako je riječ o najstrašnijoj motociklističkoj nesreći u američkoj povijesti.

Neke od žrtava bili su marinci

Beatrice Engstrand, neurologinja koja je u trenutku nesreća bila u obližnjem odmorištu, rekla je kako je plamen bio viši od 6 metara. Engstrand je sa suvlasnikom odmorišta Jerryjem Hamanneom odmah otrčala pomoći na mjesto događaja. Pokušali su pomoći što većem broju ljudi. Engstrand je podvezala nogu jednog ozlijeđenog muškarca i izvršila kompresiju drugima sve dok nije stigla pomoć.

“Bilo je to jednostavno užasno. Nitko nije razmišljao o fotografiranju ili nečemu sličnom. Samo želite pomoći ljudima koji su vrištali i ležali na cesti”, rekao je Hamanne. Nekoliko ubijenih bili su članovi motociklističkog kluba Jarhead i putovali su na događaj Američke legije, organizacije ratnih veterana. Članovi kluba uključuju aktivne i veterane marince.

Grupa motociklista je upravo napustila hotel kada se dogodila nesreća. Tragičnosti ishoda doprinijelo je što većina motociklista nije nosila propisanu kacigu. “Vožnja bez kacige jedan je od glavnih problema u prometu s kojima se trebamo suočiti”, istaknuo je Chris Sununu, guverner New Hampshirea.

Jedna osoba ostala je u bolnici

Identiteti onih koji nisu preživjeli neće biti objavljeni sve dok njihove obitelji ne budu obaviještene, izjavila je zamjenica državnog odvjetnika New Hampshirea Jane Young. Njihova su tijela odvezena u ured medicinskog istražitelja u Concordu.

Od trojice ozlijeđenih motociklista, dvojica su puštena iz lokalnih bolnica, a jedan je i dalje u bolnici, izjavio je policijski pukovnik New Hampshire Chris Wagner. Policijski timovi za analizu i rekonstrukciju istražuju sve okolnosti sudara. “Mjesto nesreće je prilično veliko i treba obaviti puno posla”, rekao je kapetan državne policije u New Hampshireu Chris Vetter. “Ne znam jesam li ikada vidio sudar s tako velikim ljudskim gubicima. Bila je to prilično velika nesreća.”

Vozač kamioneta je identificiran

Vozač kamioneta identificiran je kao Volodoymyr Zhukovskyy (23), izjavio je na tiskovnoj konferenciji u subotu državni odvjetnik John McCormick. Zhukovskyy je bio sam u kamionetu u vrijeme sudara i radio je kao vozač za transportnu tvrtku sa sjedištem u Springfieldu, Massachusetts, rekao je McCormick.

Nitko još nije uhićen u vezi s nesrećom, rekao je McCormick. Young je odbio komentirati je li vozač kamioneta pobjegao s mjesta nesreće, kao i je li bio drogiran ili pod utjecajem alkohola, rekavši samo da je istraga u tijeku, piše CNN.