POKOPI MIGRANATA POSVAĐALI MALU OPĆINU I DRŽAVU: Nitko ne želi snositi trošak za ljude koji gube živote u Kupi

Tko će platiti troškove obdukcije i ukopa ilegalnih migranata iz sjeverne Afrike koji su se utopili u rijeci Kupi, pitanje je koje je dovelo do spora između male slovenske općine Črnomelj i Ljubljane, a na koje još nema odgovora.

“Ljude je potrebno pokopati, to nije sporno i to je ljudski, ali mi dobivamo sve račune i ako bi se, ne daj Bože, taj trend nastavio, naš općinski proračun to ne bi mogao izdržati”, kazala je za komercijalnu televizijsku postaju POP-TV načelnica Črnomelja Mojca Čemas Stjepanovič.

Ona zahtijeva da se promijeni zakon po kojemu su za troškove ukopa osoba bez rodbine i onih koji ne mogu platiti ukop odgovorne lokalne vlasti i da se slučajevi kao što je dolazak stranih osoba ilegalnih kanalima proglasi “višom silom”, pa bi se troškovi u takvim situacijama prebacivali na državni proračun.

Vlada se s time ne slaže i smatra da nema izvanredne situacije zbog koje bi zakon koji sada regulira pogrebnu djelatnost mijenjao. “Ako bi toga bilo više, a nadamo se da neće biti takvih tragedija, onda bi stvarno bile potrebne izvanredne mjere, ali sadašnji zakon to ne predviđa i smatramo da nema potrebe da se zakon promijeni”, kazao je za POP-TV državni trajnik u ministarstvu gospodarstva Franc Stanonik.

Posmrtni ostaci dva od četiriju migranata iz Alžira i Maroka, koji su se prošlog mjeseca utopili prilikom pokušaja prelaska rijeke Kupe, još se nalaze u Sloveniji, na patologiji bolnice u Novom Mestu, a za dvojicu je utvrđen identitet, pa će njihova tijela biti prebačena u domovinu, gdje će biti pokopani.

Tijelo jednog tragično nastradalog migranta bilo je u vodi duže vremena, pa se nije moglo identificirati i on će biti pokopan u Sloveniji, no u ministarstvu gospodarstva potvrdili su da za strance koji umru na slovenskom teritoriju i tu se pokopaju zakonom nije predviđen obvezni pokop uz vjerski obred, pa tako ni za one koji su muslimani.

Ukopan trošak medicinske obdukcije tijela preminulog, transporta i pogreba u Sloveniji se penje i do 4500 eura, a u općinama Metlika i Črnomelj, u kojima je došlo do tragičnih utapanja pri pokušaju ulaska u Schengensko područje, nadaju se da takvih slučajeva više neće biti, ne samo zbog računa koje im šalje država.