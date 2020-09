REGRUTIRA LI OVA DRŽAVA ‘COVID ŠPIJUNE’? ‘Uputili su taj poziv, ljudi će skriveni iza svojih zavjesa pratiti što sve rade njihovi susjedi’

Poziv države na ‘cinkarenje’ onih koji krše epidemiološke mjere prijeti uništenjem iznova izgrađene solidarnosti među građanima te stvori atmosferu nepovjerenja u kojoj će ljudi skriveni iza svojih zavjesa pratiti što rade njihovi susjedi

Otkako su u Velikoj Britaniji uvedena nova ograničenja zbog pandemije Covida-19, tamošnje vlasti pozvale su građane da upozore ako uoče one koji ih krše. No, cijeli je taj koncept vrlo otrovan, piše RT, ističući kako britanska vlada potiče građane da u maniri špijuna cinkare svoje susjede i druge građane.

Među ograničenjima koja su ondje na snazi jest i ono da najviše šest osoba može biti na okupu u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, a kazna za kršenje tog pravila doseže čak 3.200 funti.

Ljudi će iza zavjesa uhoditi svoje susjede

Taj nesretni poziv građanima da uhode svoje susjede uputio je ministar za kriminal, policiju i vatrogasce Kit Malthouse. Govoreći o tome, on je kazao kako bi građani “aposlutno trebali” prijavljivati policiji kršenja Covid-pravila putem posebne telefonske linije.

No, ako obični građani preuzmu uloge doušnika, to bi moglo dodatno opteretiti ionako već preopterećene policijske snage diljem zemlje, piše RT. Predsjednik Vijeća šefova nacionalne policije (NPCC) Martin Hewitt ne brine puno oko toga i kaže: “Pouzdajemo se u to da smo svi odgovorni.”

Proljetos, tijekom “lockdowna”, jedna od dobrih stvari bilo je to što su građani unutar svojih zajednica iskazali snažan osjećaj solidarnosti i drugarstva. Nemoćnima i nepokretnima te onima koji žive sami, mnogi su ljudi samoinicijativno pomagali. Sada ovaj poziv države na “cinkarenje” prijeti da uništi tu iznova izgrađenu solidarnost te stvori atmosferu nepovjerenja u kojoj će ljudi skriveni iza svojih zavjesa pratiti što rade njihovi susjedi.

POLICIJA JE U LOVU NA KRŠITELJE SAMOIZOLACIJE: Otkriveno kako se prate potencijalni zaraženi i gdje se najviše ‘bježi’

Internetski obrazac za prijavu kršitelja mjera

Jedno prošlotjedno istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je da čak 68 posto onih koji su se pridržavali epidemioloških mjera mrze one koji to ne čine i smatraju ih “lošim ljudima”.

Tražiti od ljudi da prijave susjeda u čijem se dvorištu skupilo osmero ljudi puka je glupost i uzaludno trošenje resursa koji će samo uništiti koheziju zajednice”, kazao je za RT londonski aktivist Mark Baynes.

“Građani osjećaju sve veći pritisak pitajući se trebaju li provjeravati svoje susjede i je li to njihova građanska dužnost”, dodao je.

Prethodno je i Sveučilište u Edinburghu predstavilo “Smjernice za dobrog građanina” u obiku internetskog obrasca za prijavu kršenja epidemioloških mjera. No uspostava programa koji omogućuje cinkarenje sugrađana teško da je najbolji način rješavanja problema.

NJEMAČKA LANSIRALA APLIKACIJU ZA PRAĆENJE: Pozivaju sve da je instaliraju radi sprječavanja širenja zaraze koronavirusom

‘Ovo je poput šibice bačene u bačvu benzina’

Ne može se očekivati ​​od ljudi da zapisuju tko ulazi u domove njihovih susjeda. To bi bilo prilično zahtjevno, no neki će Britanci sigurno trljati ruke od veselja pri pomisli da će napokon imati neku moć. Mnoge sitne duše jedva čekaju da uzmu papir i olovku te bilježe datume i vremena. Na kraju će zapisivati ​​brojeve automobilskih tablica samo kako bi pomogli policiji da pronađe krivce. Neki će policiji poslati i snimke s mobitela, a onda će na koncu ponovno zvati policiju kada njihov susjed, kojeg su prijavili, sazna tko je to učinio.

“Velika Britanija je već na prijelomnoj točki s prosvjedima “Black Lives Matters” i onima protiv nošenja maski te kontroverzama oko azilanata. Ovo je poput šibice bačene u bačvu benzina. (…) Velika Britanija bi se se mogla pretvoriti u adaptaciju filma “Dečko, dama, kralj, špijun” . Taksist s ulice mogao bi postati poput Carlosa Šakala (okorjelog međunarodnog terorista iz 1970-ih, nap.a.), a samozatajni učitelj iz stana s donjeg kata uživjeti u ulogu lika iz filma “Nikita”. Nadajmo se da će zdrav razum prevladati”, zaključuje komentator RT-a.

IMA LI IKAKVOG SMISLA? Aplikacija za praćenje korone u Hrvatskoj doživjela potpuni fijasko; evo kako je prošla u ostatku Europe