Na društvenim mrežama se pojavila videosnimka policije kako u kanadskoj provinciji Quebec nasilno upada u kuću, radi pretres i uhićuje najmanje dvije osobe. To se dogodilo navodno nakon što ih je susjed prijavo vlastima jer su se okupili kršeći epidemiološke mjere protiv širenja koronavirusa, javlja RT.

Incident se navodno dogodio u četvrtak u kući u gradu Gatineau. Na novogodišnjem okupljanju bilo je šestero ljudi koji ne žive u kući, što je protivno Quebecovoj zabrani takvih druženja.

Video započinje tako što policija pokušava na ulazu izvući muškarca van iz kuće dok ga stariji muškarac i žena pokušavaju zadržati u kući. Policajci su ga uspjeli izvući van, srušiti na zemlju te vezati. Vani se također može vidjeti i ženu kojoj policajci stavljaju lisice.

Policija je za Journal de Montreal rekla da je postupala po “prigovoru građana” u trenutku sukoba s osobama u kući koje su odbile svojevoljno završiti s okupljanjem. Šestorica policajaca bila su uključena u sukob, a kazne za kršenje zabrane okupljanja iznose 1546 američkih dolara po osobi.

Premijer Quebeca Francois Legault ranije je rekao da će se omogućiti okupljanje u skupinama od po 10 osoba od 24. do 27. prosinca ako budu išli u samoizolaciju tjedan dana prije i nakon druženja. No, 3. prosinca zabranio je okupljanja u većem dijelu provincije zbog porasta zaraze koronavirusom. Iznimka koju je dopustio bila je da ljudi koji žive sami mogu imati jednog gosta, sve dok se nose maske i pojedinci se drže na sigurnoj udaljenosti jedni od drugih.

Policija iz Gatineaua pridružila se raspravi o događaju na društvenim mrežama kad je komentator na Twitteru naglasio da policajac koji je sudjelovao u uhićenju nije nosio masku. “Prva dva policajca nosila su maske, razgovarajući vani s vlasnikom. Neki su ljudi postali agresivni. Jedan je muškarac policajca više puta udario u lice. Policajci koji nisu nosili maske pozvani su kao pomoć, a zbog hitne situacije nisu ih imali vremena staviti.”

First 2 officers were wearing their masks, speaking outside with the owner. Some people became agressive. One male hit an officer multiple times in the face. The officers who were not wearing masks were called as back up and due to the emergency, didn't have time to put it on.

