POJAVILA SE NOVA BOLEST: Rijedak sindrom ubija djecu, a stručnjaci pokušavaju otkriti kakve veze ima s koronavirusom

‘Ovo je krajnje uznemirujuća situacija. Znam da su roditelji diljem države zabrinuti; i trebali bi biti’, upozorava guverner New Yorka

Zdravstveni dužnosnici američke savezne države New York istražuju 100-njak slučajeva rijetkog i opasnog upalnog sindroma koji pogađa djecu, a čini se da je povezan s koronavirusom, objavio je guverner Andrew M. Cuomo.

Do sada tri smrti su povezani s pedijatrijskim višesustavnim upalnim sindromom koji izaziva po život opasne upale u različitim organima, istaknuo je Cuomo. Više od polovice slučajeva bolesti odnosi se na djecu staru između pet i 14 godina, prenosi NY Times.

DJECA IPAK NISU SIGURNA OD COVIDA-19? Petogodišnjak preminuo od rijetke bolesti mogao bi biti žrtva koronavirusa

Simptomi slični toksičnom šoku i sindromu Kawasaki

Ranije tijekom dana, gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio izvjestio je kako je potvrđeno 52 slučaja bolesti čiji simptomi se preklapaju sa toksičnim šokom i sindromom Kawasaki te kako se još 10 potencijalnih slučajeva istražuje.

Od bolesti su preminuli petogodišnji dječak iz New Yorka, sedmogodišnjak iz okruga Westchester te 18-godišnjakinja iz Long Islanda.

„Ovo je krajnje uznemirujuća situacija. Znam da su roditelji diljem države zabrinuti, i trebali bi biti“, rekao je guverner dodajući kako bi bolnice diljem države trebale sve koji pokazuju simptome testirati na koronavirus.

Dječja bolest se u regiji počela pojavljivati proteklih tjedana, a liječnici i istraživači i dalje pokušavaju otkriti zašto pogađa djecu.

Prvi potvrđeni slučajevi u Conneticutu su se pojavili u ponedjeljak, a u utorak šestoro djece liječe se od nove bolesti.

U New Jerseyu vlasti su objavile kako istražuju 10 slučajeva koji, srećom, nisu bili fatalni.

Traže pomoć savezne države

New York pokazuje stalan napredak u borbi protiv pandemije, a tri regije od vikenda počinju s postupnim popuštanjem mjera, no guverner je ponovo istaknuo kakoj je saveznoj državi nužna pomoć savezne vlade. Broj hospitaliziranih ljudi kontinuirano opada, a to je ključni faktor koji pokazuje jenjava li pandemija, ističe Cuomo.

Broj novooboljelih pada, ali državi treba pomoć

Broj novooboljelih pao je na brojke kakve su otprilike bile 19. ožujka, u vrijeme kada su proglašene mjere kojima je zatvoren velik dio države.

„Vidimo stvaran napredak, u to nema sumnje. Ali također nema sumnje kako ovo nije vrijeme da postanemo drski i arogantni“, rekao je guverner.

Istobno, pozvao je Washington da državama i lokalnim vlastima koje je poharala pandemija da financijsku pomoć

„Kako bismo pokrenuli gospodarstvo, trebat će nam razrađen i pametan paket mjera“, apelira Cuomo. Kako bi izbjegli rezanje 20 posto budžeta školama, bolnicama i lokalnim upravama, država New York procjenjuje kako će im trebato 61 milijardu dolara pomoći federalne vlade. Istaknuo je i kako će biti nemoguće otvoriti New York bez financijske injekcije koja im je potrebna za opsežno testiranje i sutav praćenja kontakata.

‘Jedna od najglupljih stvari svih vremena’

Službenog odgovora Kongresa na njegov zahtjev za sada nema, ali senator Mitch McConnell, vođa republikanske većine, slično kao i Donald Trump je rekao kako „nema namjeru dijeliti novac plavim (demokratskim) državama“.

Guverner Cuomo je takvu karakterizaciju nazvao „jednom od najglupljih stvari ikada“.

Kako bi trebala izgledati normalizacija života u najpogođenijim američkim državama pojasnio je guverner New Jerseya. ističući kako je New Jersey prestigao New York i Conneticut u mračnim brojkama novooboljelih, naglasio je kako je za pokretanje ekonimije ključno masovno testiranje i sustav praćenja kontakata.

Zapošljavaju ljude koji će bilježiti kontakte oboljelih

Do kraja svibnja planiraju 20.000 testiranja svakog dana, a kane i zaposliti stotine „lovaca“ na kontake. Planiraju angažirati ljude različitih rasa, koji govore različite jezike, koje će prihvatiti lokalne zajednice kako bi ustanovili s kime su sve oboljeli dolazili u kontakt. Plaćat će ih 25 dolara na sat.

I on je istaknuo kako pad broja novooboljelih znači da bi se nastavilo s mjerama popuštanja, ali upozorava sugrađane na opasnost preranog otvaranja svega.

‘Ovi brojevi ne lažu’

U utorak je objavio kako je od covida-19 preminulo 198 ljudi, 139 više nego dan ranije, čime se crna bilanca za tu državu popela na 9.508. Otprilike polovica preminulih odnosi se na štićenike domova za starije.

„Ovi brojevi ne lažu. I dalje smo najpogođenija država u SAD-u“, istaknuo je guverner. Ipak, dnevno broj umrlih treba gledati s vremenskim odmakom jer među njima mogu biti i osobe koje su umrle danima pa i tjednima ranije, ali je tek sada koronavirus potvrđen kao uzrok.

