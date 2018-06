POGLEDAJTE TRENUTAK SPAŠAVANJA ZLOSTAVLJANIH MEDVJEDA: Prvi put nakon puno godina izašli su iz svog kaveza u ZOO-u

Ovo je spašavanje medvjeda dio najnovije kampanje Organizacije za očuvanje divljine i kulturnih dobara. Njihov je cilj spasiti sve medvjede zarobljene u neadekvatnim uvjetima, rehabilitirati ih i zatim ih pustiti natrag u divljinu.

Na internetu je objavljena snimka trenutka u kojem su humanitarni radnici spasili medvjeda iz kaveza. Medo je prvi put nakon dugo godina izašao iz kaveza u kojem je bio zarobljen u zoološkom vrtu u Armeniji, piše Daily Mail.

Na snimci koju je objavila Međunarodna organizacija za spašavanje životinja vidi se kako radnici uklanjaju debele željezne rešetke s ulaza u malenu sobu u kojoj su ležala dva smeđa medvjeda. Prvog medu su pregledali u sobi prije no što su ga odvukli van na sunčevo svijetlo u zoološkom vrtu u Echmiadzinu u Armeniji.

Osoba koja je sve to snimila kaže da medvjed ima između pet i šest godina. Ipak, nakon što su stručnjaci pregledali njegove zube, otkrili su da je medo puno stariji, no zbog svoje se veličine činio mlađi. Vjerojatno je loša prehrana odgovorna za to što medvjed nije više narastao.

Ovo je spašavanje medvjeda dio najnovije kampanje Organizacije za očuvanje divljine i kulturnih dobara. Njihov je cilj spasiti sve medvjede zarobljene u neadekvatnim uvjetima, rehabilitirati ih i zatim ih pustiti natrag u divljinu.