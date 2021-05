Potres magnitude 6.4 po Richterovoj ljestvici pogodio je jučer navečer kinesku provinciju Yunnan, usmrtivši pritom troje ljudi te ozlijedivši njih 27, objavila je danas tamošnja državna televizija.

Epicentar potresa bio je na dubini od osam kilometara, a nakon potresa uslijedila su naknadna podrhtavanja, izvijestio je CCTV.

Državna televizija navodi dužnosnike koji su izvijestili o prekidu nekih prometnih linija zbog urušavanja nekoliko cesta i otvaranja klizišta, no naglašavaju kako struja, telefoni i internet rade.

Državni medij Global Times na Twitteru je objavio kako je proglašeno izvanredno stanje i da su pokrenute akcije spašavanja u gradu Daliju u provinciji Yunnan, koji broji oko 134.000 stanovnika, a koji je od epicentra udaljen oko 24 kilometra.

Drugi potres magnitude 7.4 po Richteru pogodio je u subotu i provinciju Qinghai na zapadu Kine.

A strong M7.4 #earthquake in #China is clearly related to a strong tectonic wave that is passing through the region from East to Weast. At the same time, there are some relatively weak T-synchronizations in the epicentral region. pic.twitter.com/BANlcAw9td

