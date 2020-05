POGLEDAJTE KAKO JE PREMIJERKA NOVOG ZELANDA REAGIRALA NA POTRES: Davala je intervju, kamere su se tresle, a ona…

Dok je premijerka Novog Zelanda, Jacinda Ardern, davala televizijski intervju, područje kod Wellingtona, glavnog grada te zemlje, pogodio je potres magnitude 5,8.

Ardern je tijekom razgovora s voditeljem Newshubove emisije AM Show smireno kazala kako osjeti potres dok se televizijska kamera ispred nje tresla, javlja The Guardian.

PODRHTAVANJE NA ‘VATRENOM PRSTENU’: Novi Zeland pogodio potres magnitude 5,9; ‘Probudilo me, treslo se barem 10 sekundi’

“Sasvim pristojan potres”, kazala je Ardern kroz smijeh osvrćući se oko sebe.

Jacinda Ardern there just casually banging on with her interview during a 5.8 magnitude earthquake. Extremely Jacinda Ardern. pic.twitter.com/sKv6Gu66oz

— Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) May 25, 2020