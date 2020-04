POČINJE POPUŠTANJE STROGIH MJERA – EVO ŠTO ĆE UČINITI OVE DRŽAVE: Jedno je sigurno – put do normalnog života bit će dug

Popuštanje strogih mjera uvedenih kako bi se spriječilo širenje pandemije koronavirusa i mogućnost otvaranja trgovina, škola ili pojedinih tvrtki i uslužnih djelatnosti u skorije vrijeme planiraju Danska, Austrija, Španjolska, Češka, Litva, Norveška, Iran i Kina

Kako se vratiti normalnom životu na najbolji mogući način poslije pandemije koronavirusa? Dok neke vlade još traže prikladnu izlaznu strategiju, niz zemalja već je poduzeo prve korake prema ublažavanju ograničenja. Danska će, primjerice, uskoro otvoriti jaslice, dječje vrtiće i škole, dok će Austrijanci nakon Uskrsa moći ponovno kupovati u prodavaonicama alata i građevinskog materijala i u malim dućanima.

Slijedi pregled zemalja koje ublažavaju restrikcije uvedene zbog koronavirusa.

Otvaranje škola i trgovina

DANSKA: Danska premijerka Mette Frederiksen rekla je da je to “oprezna prva faza”. Prvi korak – otvaranje jaslica, vrtića i škola za djecu do 11 godina od 15. travnja. Vlada tako želi rasteretiti roditelje koji moraju raditi od kuće i brinuti se za djecu.

Frederiksen je istodobno produljila sve ostale mjere za četiri tjedna. Danske granice ostat će zatvorene do 10. svibnja. Ograničenja ostaju na snazi za restorane, kafiće, barove, kazališta i druge javne prostore. Okupljanja više od 10 ljudi i dalje su zabranjena, a veliki događaji zabranjeni su do kraja kolovoza.

AUSTRIJA: Kao i Danska, Austrija je osobito brzo reagirala na pandemiju i rano uvela stroge mjere. Prvi koraci prema povratku u normalu počinju 14. travnja, kada će se otvoriti trgovine s alatom, opremom za kuću i vrt, uz stroge uvjete, kako je najavio kancelar Sebastian Kurz.

Sve trgovine, trgovački centri i frizerski saloni otvaraju se 1. svibnja. Hodogram za otvaranje hotela, restorana i barova bit će spreman do kraja travnja, u cilju nastavka poslovanja od sredine svibnja.

Ograničenja kretanja bit će produljena do kraja travnja, što znači da ljudi smiju napustiti dom samo iz opravdanih razloga. Škole će ostati zatvorene do sredine svibnja, a javni događaji neće se smjeti održavati do kraja lipnja. Obvezno nošenje maski vrijedit će za sve trgovine i javni prijevoz od 14. travnja.

Ukidanje nekih ograničenja

ŠPANJOLSKA: Ministrica financija Maria Jesus Montero kazala je da bi neka ograničenja mogla biti ukinuta nakon 26. travnja, kada istječe izvanredno stanje. Montero je kazala da će građani postupno ponovno normalno živjeti nakon tog datuma, iako će vlada dati “jasne upute” za ponašanje u javnim prostorima.

ČEŠKA: Česi od utorka smiju igrati tenis ili golf. Trgovine, uključujući prodavaonice za hobije, kuću, radionicu i vrt, željezarije i trgovine s dijelovima za bicikle, otvorit će se od četvrtka. Istodobno će se postrožiti higijenska pravila u maloprodaji. Kupci će morati poštivati minimalni razmak od dva metra, a na ulazima u trgovine moraju biti postavljeni dezinficijensi i rukavice za jednokratnu uporabu.

Češka vlada također je odlučila da će od 14. travnja biti dopuštena nužna putovanja u inozemstvo, primjerice radi liječenja ili posla. Putovanja u inozemstvo sada su strogo zabranjena.

LITVA: Litavski premijer Saulius Skvernelis rekao je u utorak u Vilniusu da će se ograničenja ublažiti za “neka mala poduzeća”, koja će smjeti nastaviti s radom ako ispune određene uvjete, kao što su ograničeni ulasci klijenata i povećani higijenski standardi.

Djelatnici moraju nositi zaštitnu odjeću, a ako su izloženi visokom riziku od zaraze, možda neće smjeti raditi. Konkretne promjene bit će raspravljene kasnije ovaj tjedan, rekao je. Istodobno vlada razmatra dvotjedno produljenje nacionalne karantene, koja je na snazi do Uskrsa.

NORVEŠKA: Norvežani uglavnom slijede primjer Danske. Vrtići će se otvoriti 20. travnja, a škole za djecu do 10 godina 27. travnja, kazala je u utorak premijerka Erna Solberg. Ali Oslo planira otići i korak dalje. Norvežani će od 20. travnja smjeti putovati u svoje vikendice, tada će se na posao pod određenim uvjetima vratiti fizioterapeuti i psiholozi.

Frizerski saloni i kozmetičari počet će raditi tjedan dana poslije. Norveška se nada da će se svi učenici vratiti u školske klupe prije ljeta. Norveške granice ostaju zatvorene, a Norvežani koji se vraćaju u zemlju moraju provesti 14 dana u karanteni.

Otvaranje po fazama

IRAN: Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao je u srijedu da će restrikcije biti ublažene u tri faze “uz posebno stroge higijenske uvjete”. Od subote počinju raditi niskorizični sektori u pokrajinama. U drugoj fazi to će vrijediti za Teheran.

Rohani nije rekao koji će od 49 zatvorenih ekonomskih sektora smjeti početi s radom. Zatvoreni će i dalje biti sportski objekti, koncertne dvorane, frizerski saloni i svetišta. Molitve petkom zabranjene su i dalje. U trećoj fazi mjere će se popuštati i u tim područjima, rekao je.

KINA: U epicentru pandemije, središnjem kineskom gradu Wuhanu, posljednja ograničenja ukinuta su u srijedu, više od dva i pol mjeseca nakon uvođenja karantene. Gradski promet se normalizira, a zrakoplovi ponovno polijeću sa zračne luke. Grad smiju napuštati osobna vozila, kao i vlakovi ako su putnici zdravi, što mogu dokazati zelenim kodom na aplikaciji za koronavirus koja je uvedena u cijeloj zemlji.

Bilo tko tko je bio u kontaktu sa zaraženima ima crveni kod i ne smije putovati. Preventivne mjere ostaju stroge. Ljudima se i dalje mjeri temperaturu i nose maske, a vrtići i škole su zatvoreni.

