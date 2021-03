POČINJE LI NOVI HLADNI RAT? Putin prijeti i priprema osvetu, američki dužnosnici tvrde da znaju kakav se razoran, polutajan napad sprema

Prošlotjedno prepucavanje Bidena i Putina bilo je uvod u novo zaoštravanje odnosa SAD-a i Rusije te moguće sankcije Moskvi. Neki američki dužnosnici kažu kako će se glavni napor SAD-a da kazni Putina sastojati od potencijalno razornih, polutajnih cyber-napada usmjerenih na ruske obavještajne agencije, vojsku i vladine mreže

Američki predsjednik Joe Biden i njegov ruski kolega Vladimir Putin vodili su prošloga tjedna neobično žustro prepucavanje putem medija. U srijedu je u televizijskom intervjuu ABC-u, na pitanje voditelja zna li Putina i misli li da je on ubojica, Biden odgovorio “Hmm… mislim”. Biden je također tijekom intervjua dvaput rekao da će Putin “platiti cijenu” za pokušaj miješanja u predsjedničke izbore 2020. kako bi pomogao Donaldu Trumpu.

Ubrzo je stigao odgovor Moskve koja je pozvala svoga veleposlanika u SAD-u Anatolija Antonova na konzultacije u Moskvu, što je zapravo diplomatski potez kojim se poručuje: “Ne razgovaramo s vama”, piše za New Yorker američko-ruska novinarka i kolumnistica Masha Geseen.

‘Znam te, znaš me’

Prepucavanje dvojice lidera nastavilo se u četvrtak kada je Putin na konferenciji za novinare koju je prenosila televizija poželio Bidenu “dobro zdravlje”. Na pitanje kako bi odgovorio svome američkom kolegi, Putin je uz smješak kazao: “Rekao bih mu: ‘Budi zdrav’. Želim mu zdravlje i to kažem bez ironije. Ovo nije šala.”

Neki ruski komentatori povezali su tu Putinovu opasku s tvrdnjom koju već neko vrijeme šire ruski mediji da Biden pati od demencije. To bi upućivalo na to da mu je Putin poželio dobro mentalno zdravlje. No, s obzirom na to da je Biden Putina nazvao ubojicom, moguće je odgovor ruskog predsjednika tumačiti i kao prijetnju.

‘Gle tko mi govori!’

Potom je na Bidenovu poruku Putinu kako se njih dvojica dobro znaju (“Znam te, znaš me”), Putin uzvratio izrazom koji su, kako je rekao, kao djeca koristili kada bi se međusobno vrijeđali. Neki su mediji na engleskom jeziku preveli taj izraz kao “Treba čovjeka znati”, ali puno prikladniji bi bio onaj: “Gle tko mi govori!”.

Naime, Putin se osvrnuo na “mentalitet američkog establišmenta” tumačeći kako se isti oblikovao kroz povijest kolonizacijom Amerike, genocidom nad tamošnjim domorodačkim stanovništvom te robovlaništvom. Podsjetio je publiku i na to da su SAD jedina zemlja na svijetu koja je razmjestila nuklearno oružje u drugim zemljama.

Putin poput uličnog nasilnika

Nadalje, Masha Gessen u svojoj kolumni podsjeća da je Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova, izjavila kako je “odnos Rusije i SAD-a zašao u slijepu ulicu”. U međuvremenu je ruska rublja oslabila u odnosu na dolar i euro, a ruski financijski analitičari vjeruju da je taj, još jedan u dugom nizu udara na rublju, posljedica Bidenove izjave da će Putin “platiti cijenu” svoga pokušaja uplitanja u američke izbore.

U četvrtak navečer Putin je objavio kratki video u kojem je pozvao Bidena da se suoče uživo pred kamerama. Zvučao je, piše Gessen, kao mladi nasilnik koji drugoga poziva da razmirice riješe šakama. Gessen podsjeća da Putin prati glas kako je u mladosti bio naprasit i osvetoljubiv te je svađe običavao rješavati tučnjavama na ulici.

Putin je Bidenu poručio da je za suočavanje dostupan samo u (prošli) petak ili ponedjeljak, jer vikend namjerava provesti negdje u tajgi. U petak je Biden odgovorio na Putinov poziv rekavši tek kratko: “Siguran sam da ćemo kad tad razgovarati”.

Amerikanci šalju pisma isprike

Što se tiče povlačenja ruskog veleposlanika na hitne konzultacije u Moskvu, Reuters piše citirajući rusku agenciju TASS kako je to učinjeno da bi se razmotrili odnosi dviju država nakon što je Biden izjavio kako misli da je Putin “ubojica”. Ruska državna televizija objavila je izjavu veleposlanika Antonova koji je rekao kako je pred polazak u Rusiju dobio mnogo pisama Amerikanaca koji se ispričavaju zbog Bidenovih komentara o Putinu. Neke izvatke iz tih pisama Antonov je i pročitao pred kamerama.

Guardian, pak, piše kako se ovakva eskalacija odnosa između SAD-a i Rusije “morala dogoditi prije ili kasnije”.

“Ponovljeni ruski cyber napadi, hakiranja, krađe podataka i dezinformacije s ciljem utjecaja na američke izbore konačno su se pokazali previše za Bidena. Nepodnošljivo je i ono što Washington vidi kao zloćudnu igru ​​Kremlja u osjetljivim zonama sukoba, od Sirije i Afganistana do Ukrajine i Balkana”, piše komentator Guardiana Simon Tisdall.

Kremlj priprema odmazdu

On podsjeća da zapadne zemlje optužuju Putina za gušenje demokracije u Rusiji, čemu je zadnji primjer zatvaranje oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog. “Putinov režim široko se gleda kao nepopravljivo korumpiran. Britanija je prošlog tjedna Rusiju nazvala “neprijateljskom državom”, s čime se slažu i u SAD-u. Pitanje je što će Biden učiniti po tom pitanju”, ističe Tisdall.

Bidena su, navodno, posebno razljutili napori Kremlja da ocrni njegovog sina Huntera Bidena optužujući ga za koruptivne poslove u Ukrajini. Te je tvrdnje već pokušao iskoristiti Trump tijekom predizborne kampanje.

Drugim riječima, Bidenov problem s Rusijom postao je i vrlo osoban. Kada je prošloga tjedna govorio o Putinu kao “ubojici”, aludirao je na pokušaj trovanja Navaljnoga, ali i ostale slične atentate na protivnike režima u Moskvi. Zbog toga su ruski dužnosnici proteklih dana govorili o “nepovratnom pogoršanju odnosa” dviju država. Izgleda da se Putinovi ljudi pripremaju za odmazdu, piše Guardian.

Cyber-napadi ubojiti kao atomska bomba

Od Bidena i SAD-a očekuje se da uzvrati udarac u smislu novih učinkovitih sankcija Rusiji, ali i izbjegavanje opasnog pada u otvoreni sukob. Primjerice, SAD su prošloga tjedna ponovno zatražile od Njemačke da zaustavi rad na projektu Baltičkog plinovoda Sjeverni tok 2.

Te se dodatne sankcije Rusiji očekuju već ovoga tjedna. Neki američki dužnosnici kažu kako će se glavni napor SAD-a da kazni Putina sastojati od potencijalno razornih, polutajnih cyber-napada usmjerenih na ruske obavještajne agencije, vojsku i vladine mreže. Za razliku od nuklearnog oružja, ne postoje pravila niti međunarodni ugovori koji ograničavaju takvu vrstu napada, piše Guardian upozoravajući kako veliki cyber-napad može nanijeti gotovo jednake štete infrastrukturi neke zemlje kao i atomska bomba.