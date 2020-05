POČELO OTVARANJE U SAD-U: Trump upozorio na 100 tisuća mrtvih

Trump je u nedjelju navečer rekao da bi broj smrtnih slučajeva od zaraze mogao premašiti prethodna nagađanja Bijele kuće

Ohio i druge savezne američke države u ponedjeljak su počele ublažavati mjere karantene po pitanju poslovanja iako je predsjednik Donald Trump obznanio da bi 100 tisuća Amerikanaca moglo umrijeti u pandemiji koja je također uništila američku ekonomiju.

‘RISKIRAMO DA SE VRATIMO NA POČETAK’: Znanstvenici upozoravaju na događaje koji su super širitelji korone

U Ohiju je guverner Mike DeWine dopustio građevinskom i proizvodnom sektoru pokretanje u ponedjeljak te uredskim radnicima da se vrate na svoja radna mjesta. Maloprodaja i mnogi korisnički servisi trebali bi ponovno početi s radom 12. svibnja. Da bi ponovno počeli poslovati, poslodavci moraju udovoljiti uvjete koje je propisala država, a koji uključuju nošenje maski, poštivanje razdaljine od dva metra i dezinfekciju radnih mjesta. DeWine je pozvao da što je više moguće radnika radi od kuće.

“To je osjetljiva ravnoteža”, rekao je u ponedjeljak MSNBC-u.

Pola saveznih američkih država ukinulo je karantenu

Oko pola saveznih američkih država ukinulo je karantenu, barem djelomično, dok je broj novih slučajeva od zaraze Covidom-19 počeo opadati ili prestajati rasti u mnogim mjestima, iako u drugima zaraza i dalje nastavlja rasti.

Zdravstveni stručnjaci su upozorili od moguće ponovne pojave virusa ako države požure s preranim pokretanjem svojih ugroženih ekonomija, bez testiranja većeg broja ljudi i praćenja oboljelih.

Covid-19, respiratorna bolest koju uzrokuje koronavirus, zarazila je više od 1.1 milijuna ljudi u SAD-u i usmrtila gotovo 68 tisuća.

Trump je u nedjelju navečer rekao da bi broj smrtnih slučajeva od zaraze mogao premašiti prethodna nagađanja Bijele kuće.

“Izgubit ćemo između 75, 80 ili 100 tisuća ljudi. To je užasna stvar”, rekao je Trump u nedjelju navečer na televiziji Fox News. Prošli petak predsjednik je rekao da se nada da će umrijeti manje od 100 Amerikanaca, a ranije taj tjedan govorio je o 70 do 80 tisuća smrtnih slučajeva.

‘Očekivali smo da ćemo vidjeti opadanje po pitanju novih slučajeva’

Scott Gottlieb, bivši povjerenik Agencije za hranu i lijekove, rekao je u nedjelju da su rezultati borbe s koronavirusom “mješoviti” diljem zemlje.

Rekao je da je oko 20 saveznih zemalja iskusilo rastući broj novih slučajeva uključujući Illinois, Indianu, Maryland, Sjevernu Karolinu, Tennessee, Teksas i Virginiju. Virginia je prijavila rekordan broj smrtnih slučajeva u nedjelju, na 660 slučajeva dodatnih 44.

“Očekivali smo da ćemo vidjeti opadanje po pitanju novih slučajeva i smrti diljem zemlje u ovom trenutku. No to ne vidimo”, rekao je u CBS-ovoj debatnoj emisiji “Face the Nation”. “Ako ovo ne ugušimo i ako budemo imali sporo izgaranje infekcije, može se ponovno zapaliti u bilo koje vrijeme.”