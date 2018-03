POČELO DANSKO SUĐENJE GODINE: Je li Peter Madsen na svojoj podmornici okrutno ubio i raskomadao švedsku novinarku?

Tužitelji smatraju da je sve isplanirao unaprijed jer je pilu, nož, plastične vezice i utege ponio sa sobom na podmornicu. Uvjereni su i da je gledao fetišističke filmove u kojima su žene zlostavljane, dekapitirane i žive spaljene.

Peter Madsen, optužen za ubojstvo švedske novinarske na njegovoj podmornici u kolovozu 2017. drži se ranije tvrdnje da je ona umrla nesretnim slučajem, kazala je u četvrtak njegova odvjetnica.

I dalje tvrdi da je umrla nesretnim slučajem

Saslušanje Madsena na sudu u Kopenhagenu počelo je u 9,30 sati, a cijeli proces smatra se suđenjem godine u Danskoj. “Moj klijent drži se toga da je (Wall) umrla nesretnim slučajem”, rekla je odvjetnica Betina Hald Engmark za dansku televizijiu TV2. Peter Madsen (47) bio je dobro poznat u Danskoj i prije uhićenja. Znali su ga kao izumitelja koji sanjari o istraživanju nepoznatih svjetova. Izgradio je svoju podmornicu i planirao privatno putovanje u svemir. Sada je suočen s mogućom doživotnom kaznom zatvora za ubojstvo s predumišljajem, oskvrnuće pokojnika i seksualni napad na Wall, koja mu je pravila društvo na podmornici pišući o njemu članak za novine.

Saslušanje je počelo u nazočnosti rodbine žrtve i brojnih novinara, danskih i inozemnih, iznošenjem posebno mračnih činjenica. Tužitelj Jakob Bush-Jepsen već je najavio namjeru da zatraži doživotni zatvor za Madsena. Tužitelji tvrde da se radi o ‘kontrol freeku’ koji je maštao o zlostavljanju, ubijanju i komadanju žene. Vjeruju da je Madsen svezao svoju žrtvu prije nego što ju je pretukao, nekoliko puta izbo nožem u području genitalija i naposljetku usmrtio. Zatim joj je raskomadao tijelo, a dijelove, glavu, ruke, noge i torzo stavio u zasebne vrećice koje je opterećene utezima bacio na dno zaljeva pokraj Kopenhagena.



Gledao fetišističke filmove pa ubio i raskomadao ženu

Tužitelji smatraju da je sve isplanirao unaprijed jer je pilu, nož, plastične vezice i utege ponio sa sobom na podmornicu. Uvjereni su i da je gledao fetišističke filmove u kojima su žene zlostavljane, dekapitirane i žive spaljene. Istražitelji su takve filmove pronašli u njegovom računalu. Tvrdio je da nisu njegovi. Dvanaest dana saslušanja predviđenih do 25. travnja trebaju omogućiti sudu da bolje razumije osobnost navodnog ubojice i okolnosti smrti Kim Wall. Uhićen i zatvoren neposredno nakon nestanka mlade novinarke, 47-godišnji izumitelj otad tvrdi da je ona umrla nesretnim slučajem a da je on u panici njezino tijelo raskomadao i bacio u more.

Obdukcijom nije bilo moguće ustvrditi uzroke smrti Kim Wall, čiji je torzo bez glave i udova pronađen na nekoliko mjesta u zaljevu Koge koji odvaja Dansku od Švedske. Kim Wall, nezavisna švedska novinarka od 30 godina, nestala je 10. kolovoza navečer u tjesnacu Oresund, između Danske i Švedske, dok je pisala reportažu o Nautilusu i Peteru Madsenu.