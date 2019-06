POČELA JE UTRKA ZA NASLJEDNIKA THERESE MAY: Evo tko su glavni kandidati; jedan od njih je poznat po šmrkanju kokaina

Službeno je započela prva faza utrke za nasljednika Therese May, a favorit je Boris Johnson

Prva faza utrke za nasljednika Therese May službeno je započela danas s predajom kandidatura koje treba podržati osam zastupnika. Bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson favorit je za nasljednika May na čelu Konzervativne stranke nakon što je ona u petak podnijela ostavku zbog neuspjeha njezinog sporazuma o brexitu u parlamentu. May će ostati na poziciji premijerke dok se ne nađe njezin zamjenik.

Ministar za okoliš Michael Gove i ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt službeno su danas pokrenuli svoje kampanje te se smatraju glavnim konkurentima Johnsonu. Međutim, Goveova kampanja je potonula preko vikenda kada je priznao da je uzimao kokain nekoliko puta dok je radio kao novinar prije 20 godina. Hunt je u međuvremenu, pokušavajući naglasiti svoje pregovaračke vještine, rekao da mu je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da će Europska unija biti “spremna na nove pregovore” o sporazumu o brexitu s novim britanskim čelnikom.

THERESA MAY VIŠE NEĆE BITI ŠEFICA TORIJEVACA: Čeka izbor novog premijera, a onda će napustiti i tu funkciju

BIO JE NA DOBROM PUTU DA POSTANE NOVI PREMIJER, ALI JE MORAO PRIZNATI: ‘Istina je, šmrkao sam kokain’

Pitanje Brexita od ključne važnosti

Britanija bi trenutno trebala izaći iz EU-a do 31. listopada te će uvjeti izlaska biti jedno od ključnih pitanja u utrci za čelnika Konzervativne stranke. Johnson je zauzeo čvršći pristup nego Gove i Hunt tvrdeći da će izvesti Britaniju bez sporazuma te da će će odbiti platiti “račun za razvod” u iznosu od 39 milijardi funti, ako EU ne ponudi bolje uvjete. Kandidature u utrci za nasljednika se zatvaraju u pet popodne. Ukupno je 11 zastupnika objavilo da će se kandidirati, uključujući ministra unutarnjih poslova Sajida Javida i bivšu čelnicu Donjeg doma, Andreu Leadsom.

THERESA MAY PREDALA OSTAVKU, SLUŽBENI POČELA UTRKA ZA NOVOG ČELNIKA VLADE: Boris Johnson je favorit