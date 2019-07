POBJEDA ENGLESKOG ‘TRUMPA’: Boris Johnson je novi premijer Velike Britanije. Sada se očekuju brojne ostavke u vladi

Bivši gradonačelnik Londona, često nazivan ‘engleskim Trumpom’, danas će naslijediti May na čelu Konzervativne stranke

Velika Britanija je od ostakve Therese May čekala na onog tko će zasjesti na njezin “tron”, a u borbi između kladionicama omiljenog i Borisa Johnsona i outsidera Jeremyja Hunta, uvjerljivo pobjeđuje Johnson, piše Mirror. Bivši gradonačelnik Londona, često nazivan “engleskim Trumpom”, danas će naslijediti May na čelu Konzervativne stranke. Tko god postane predsjednik konzervativaca, taj postaje i premijer države. Johnson je Hunta pobijedio za 45.497 glasova više, odnosno, Johnson je zgrabio 92.153 glasa, a Hunt tek 46.656.

Udio glasova Borisa Johnsona iznosi 66,4 posto, što je nešto niže od udjela koji je David Cameron osvojio na izborima za konzervativno vodstvo 2005. (67,6 posto). Kada je govorio nakon pobjede, Johnson je rekao da je privilegij služiti kabinetu Therese May i vidjeti strast i odlučnost, što je njezina ostavština.

Nezavidna uloga

Tu nezavidnu premijersku ulogu May je u ljeto 2016. naslijedila od Camerona, no unatoč njezinim naporima da se “brexit” provede, morala je dati ostavku nakon što nije uspjela provesti svoj posao u parlamentu. Bez obzira na pobjednika, moglo bi doći do mnoštva ostavki u vladi. Jedan od onih koji bi mogli dati ostavku je i kancelar Philip Hammond koji ne želi dati Mayinom nasljedniku zadovoljstvo da ga otpusti.

Jedan od većih Johnsonovih obožavatelja je i sam američki predsjednik Donald Trump, dok Johnson otvoreno kritizira Trumpovu odluku o zabrani ulaska državljana muslimanskih država u SAD. Mnogima je Johnson poznat po rubnim izjavama, no ono što mnogi izvan Velike Britanije ne znaju jest da je on pobornik razvoja zelenog privrednog sektora i da promovira zaštitu okoliša te vožnju bicikala.

Johnson obećao da će ujediniti Britaniju i izaći iz EU do 31. listopada

Johnson je u utorak, nakon što je izabran za novog vođu konzervativaca, rekao da će ujediniti Veliku Britaniju i da će država izaći iz EU-a 31. listopada. May će napustiti premijerski položaj u srijedu, nakon odlaska kod kraljice Elizabete u Buckinghamsku palaču, koja će formalno imenovati Johnsona britanskim premijerom prije ulaska u Downing Street. “Provest ćemo brexit 31. listopada i iskoristiti sve prilike koje će to donijeti”, izjavio je 55-godišnji Johnson nakon objave rezultata. Ponovio je mantru njegove kampanje “provesti brexit, ujediniti zemlju i poraziti Jermyja Corbyna“. “To ćemo i učiniti”, istaknuo je bivši ministar vanjskih poslova u vladi Therese May.

Budući premijer se, pred stranačkim kolegama u konferencijskom centru kraljice Elizabete, zahvalio May, kazavši da je bila “čast služiti u njenoj vladi”. Johnson je bio šef diplomacije do 2018. kada se povukao zbog neslaganja s May u vezi brexita. May je čestitala svom nasljedniku i obećala “punu podršku” iz parlamentarnih klupa. “Bit će sjajan”, napisao je američki predsjednik Donald Trump nakon Johnsonove pobjede, a novom vođi konzervativaca čestitao je i francuski predsjednik Emmanuel Macron koji se nada da će što prije početi surađivati s Johnsonom na brexitu i drugim međunarodnim pitanjima.

EU: ‘Nema promjene uvjeta brexita’

I Europska je unija čestitala Johnsonu, ali je jasno poručila da njegovo izborno obećanje o novim uvjetima brexita neće proći. “Radujemo se konstruktivnom radu s premijerom Johnsonom, kada preuzme funkciju, kako bi ubrzali ratifikaciju sporazuma o izlasku i postigli uređeni brexit”, rekao je glavni pregovarač EU-a za brexit Michel Barnier. Nova predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nada se da će imati dobar odnos s Borisom Johnsonom. “Spremni smo preraditi ugovorenu deklaraciju o novom partnerstvu”, rekla je referirajući se na političku deklaraciju koja je popratni dokument sporazuma o povlačenju.

Potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans istaknuo je da EU neće promijeniti sporazum ugovoren s Theresom May koji je britanski parlament triput odbacio. “Ujedinjeno Kraljevstvo postiglo je sporazum s Europskom unijom i Europska unija će se držati tog sporazuma”, naglasio je Timmermans na konferenciji za novinare. “To je najbolji mogući sporazum”, dodao je. Timmermans je upozorio na pogubnost brexita bez sporazuma, mogućnost koju je spominjao Johnson budući da je obećao da će 31. listopada napustiti blok, s ili bez sporazuma.

“Brexit bez sporazuma, tvrdi brexit, bio bi tragedija za sve strane, ne samo za Ujedinjeno Kraljevstvo”, kazao je Timmermans. “Svi ćemo patiti, ako se to dogodi”, zaključio je potpredsjednik Komisije.

‘Nije dobio podršku zemlje’

Vođa laburista Jeremy Corbyn napisao je na Twitteru da je Johnson “dobio podršku manje od 100 tisuća nereprezentativnih članova Konzervativne stranke”, ali “nije dobio podršku zemlje”. Johnsonov brexit bez sporazuma značio bi smanjenje broja radnih mjesta, više cijene u trgovinama i rizik da Nacionalna zdravstvena služba (NHS) bude prodana američkim korporacijama u ljubljenom sporazumu s Donaldom Trumpom”, rekao je laburistički vođa i zaključio da bi “narod naše zemlje” na izborima trebao odlučiti tko će biti novi premijer.

Nedavno izabrana čelnica Liberalno demokratske stranke Jo Swinson poručila je kako je Johnson “ponovno pokazao da nije prikladan da bude premijer”. Škotska premijerka Nicola Sturgeon čestitala je Johnsonu, ali je rekla da je “duboko zabrinuta” činjenicom da će postati premijer. Johnsonovi konzervativci sami nemaju većinu u parlamentu, pa vlada ovisi o podršci deset zastupnika sjevernoirske Demokratske unionističke stranke koja podupire brexit