PO PAPINOM NAPUTKU MIJENJA SE NAJPOZNATIJA KRŠĆANSKA MOLITVA: ‘Ne uvodi nas u napast Bog, nego sotona’

Papa Franjo I. uvodi promjenu u molitvu “Očenaš” zbog lošeg prijevoda izvornika, što je ovih dana potvrdila Talijanska biskupska konferencija koja je odobrila upotrebu nove sintagme, nakon što su prije šesnaest godina imenovali i posebno povjerenstvo, koje je na ta dva retka utrošilo čak četiri godine rada

Papa Franjo I. uvodi promjenu u molitvu “Očenaš” zbog lošeg prijevoda izvornika. Tu najdrevniju molitvu naučio je svoje učenike moliti sam Isus Krist. Ovih je dana Talijanska biskupska konferencija odobrila upotrebu nove sintagme “ne prepusti nas napasti” umjesto “ne uvedi nas u napast”, piše Večernji.

Naime, riječ je o starom prijeporu prema kojem nas Bog ne može dovesti u napast, nego pred čovjeka može staviti kušnje, a u napast može dovesti samo sotona zbog kojeg čovjek popušta i počini grijeh.

I sam papa objasnio je to prošle godine u svojoj knjizi „Oče naš“, gdje u razgovoru sa zatvorskim kapelanom i teologom Marcom Pozzom kaže da to baš nije najsretniji prijevod. Naime, otac Pozzo, kaže papi kako ne može vjerovati da bi ga Bog napastovao.

TKO JE ČOVJEK KOJI BI MOGAO POSTATI NOVI ZAGREBAČKI NADBISKUP? Samozatajni biskup koji se potpuno razlikuje od Bozanića

‘Kad nas Sotona dovede u napast, Bog nam pruži ruku’

“Ovdje se ne radi baš o točnom prijevodu… Ja padam, a ne da me on baca u napast pa da onda vidi kako sam pao. Otac to ne čini, otac pomaže odmah ustati. U napast nas uvodi Sotona, to je njegov zanat,” ustvrdio je papa Franjo.

Papa je objasnio da je smisao naše molitve da kada nas Sotona dovede u napast, da nam Bog pruži ruku. Međutim, Talijanska biskupska konferencija još se 2002. godine bavila izmjenom toga, ali i još jednoga dijela najpoznatije kršćanske molitve, te usvojila dvije redaktorske promjene u tekstu “Očenaša”, piše Večernji.

Tada su teolozi rekli kako se, zapravo, radi o teološkim finesama iz kojih se u novome prijevodu izričito misli na sotonu kao osobu, što je i bliže izvorniku, jer je i sam Isus mislio izravno na sotonu.

CRKVA U ŠPANJOLSKOJ JAVNO PRIZNALA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE MALOLJETNIKA: ‘To su činili mnogi biskupi i svećenici’

Upitno hoće li promjenu usvojiti ostale biskupske konferencije

Jedan od naših najpoznatijih bibličara dr. fra Ivan Dugandžić ustvrdio je da je zahvat u “Očenaš” uznemirio mnoge jednostavne vjernike koji nisu upućeni u probleme prevođenja s izvornog jezika, dok se oni upućeniji pitaju “ima li predložena promjena stvarno uporište u biblijskom tekstu ili je samo smiona i slobodna interpretacija, potaknuta poteškoćom razumijevanja dosadašnjeg prijevoda”.

Dugandžić navodi kako su crkveni oci kroz povijest nastojali istaknuti razliku između opće kušnje kojoj Bog podlaže čovjeka i navođenja na grijeh što je njemu strano.

Talijanski su biskupi za promjenu “Očenaša” prije šesnaest godina imenovali i posebno povjerenstvo, koje je na ta dva retka utrošilo čak četiri godine rada pa je teško reći hoće li ostale biskupske konferencije također krenuti istim putem i promijeniti tekst prema predloženom talijanskom primjeru jer je to u njihovoj nadležnosti, zaključuje Večernji.

ŽELITE LI SE ISPISATI IZ KATOLIČKE CRKVE? Ana i Ivan prepričali šokantna iskustva: ‘Župnik me pitao udajem li se za Židova’