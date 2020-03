PLENKOVIĆ ZBOG MIGRANATA NA GRČKO-TURSKOJ GRANICI: ‘Grčka je sada štit. U našem je interesu da grčka granica ostane neporozna’

At the Greek-Turkish border with @AndrejPlenkovic, @vonderleyen, @PrimeministerGR, @eucopresident, @EP_President, @MargSchinas.

Protection of external borders and preservation of European values are a priority of all EU Member States. pic.twitter.com/PRlYJ08SAJ

— Davor Božinović (@DavorBozinovic) March 3, 2020