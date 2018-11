PLENKOVIĆ U KINI: Premijer obišao most Hangzhou Bay, najveći uspjeh tvrtke koja gradi Pelješki most

Kineski domaćini iskoristili su posjet hrvatskog premijera kako bi mu omogućili da i uživo vidi jedan najdužih cestovnih mostova na svijetu, koji je tvrtka CRBC sagradila u roku od pet godina

Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji boravi u višednevnom radnom posjetu Kini, sastao se u nedjelju u Šangaju s gradonačelnikom Yingom Yongom, a prije toga je obišao 36 kilometara dugačak most Hangzhou Bay, građevinski ponos tvrtke China Road and Bridge Corporation (CRBC) koja je dobila posao izgradnje Pelješkog mosta.

Graditeljski pohvat

Most Hangzhou Bay, otvoren 2007. godine, impresivan je graditeljski pothvat koji je preko istoimenog zaljeva na istočnoj obali Kine povezao okruge Jiaxing i Ningbo u pokrajini Zheijang. Riječ je o gospodarski jednom od najpropulzivnijih područja Kine, a most je put od kineske gospodarske prijestolnice Šangaja, grada od 23 milijuna stanovnika, do najveće svjetske luke Ningboa skratio za više od 200 kilometara.

Kineski domaćini iskoristili su posjet hrvatskog premijera kako bi mu omogućili da i uživo vidi jedan najdužih cestovnih mostova na svijetu, koji je tvrtka CRBC sagradila u roku od pet godina. Ta je kineska državna kompanija u travnju ove godine s Hrvatskom potpisala ugovor o izgradnji Pelješkog mosta vrijedan 2,08 milijardi kuna.

Obilazak mosta Hangzhou Bay s predsjednikom Uprave kineske kompanije za ceste i mostove Lu Shana, koja gradi Pelješki most. Most dug 36 km izgrađen je u samo 5 godina i spaja najveću svjetsku teretnu luku Ningbo sa Šangajom, najvećom svjetskom kontejnerskom lukom. 🇭🇷🇨🇳 pic.twitter.com/dhfoKijMfR — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 4, 2018

Iznimno postignuće

Projekt Pelješkog mosta spomenut je i na razgovorima Plenkovića i šangajskog gradonačelnika Yinga. “Kad smo jutros vidjeli uživo taj iznimni inženjerski i poduzetnički zadatak koji je obavljen na tako zahtjevnom mostu dugačkom 36 kilometara, uvjereni smo da će CRBC biti jednako efikasan i uspješan u izgradnji Pelješkog mosta”, rekao je Plenković.

On je podsjetio da je sadašnji kineski predsjednik Xi Jinping prije petnaestak godina postavio kamen temeljac za taj most, te dodao da uspješan dovršetak projekta pokazuje kako “uz veliku predanost i tako veliki pothvat može biti pokrenut i dovršen doslovno u roku od pet godina”, rekao je hrvatski premijer. “To je zaista iznimno postignuće”, naglasio je.

Strogi europski zakoni

Plenković je most Hangzhou Bay obišao u pratnji predsjednika uprave CRBC-a Lua Shana, koji je hrvatskim novinarima dan ranije rekao da je projekt Pelješkog mosta “vrlo važan za CRBC”.

“Riječ je o prilično sofisticiranom mostu, kako zbog prilično velikog raspona središnjeg luka, tako i zbog strogih europskih zakona o zaštiti okoliša”, rekao je Lu. “Moramo biti vrlo oprezni kod svih tehničkih pitanja, i osobito kod okoliša, kako ne bismo prekršili europske standarde i kako ne bismo razočarali ljude”, rekao je Lu.

Pelješki most

Ugovor za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama, vrijedan 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) potpisan je 23. travnja između predstavnika Hrvatskih cesta i kineskog konzorcija CRBC, a 85 posto troškova, odnosno 375 milijuna eura, financira se iz fondova EU-a.

Pelješki most bit će dug 2,4 kilometra i visok 55 metara, a imat će četiri prometna traka. Najveći raspon lukova u središnjem dijelu mosta iznosit će 568 metara. Krajem srpnja počeo je teći rok od 36 mjeseci za realizaciju izgradnje mosta.

Plenković u Šangaju

Plenković je nakon obilaska mosta otputovao u Šangaj, gdje će u ponedjeljak uz brojne svjetske čelnike sudjelovati na otvaranju sajma China International Import Expo, na kojem se očekuje preko 3000 tvrtki iz cijeloga svijeta. Na sajmu će sudjelovati i izaslanstvo HGK-a i predstavnici hrvatskih tvrtki. Tijekom boravka u Šangaju Plenković će održati radni sastanak s predsjednikom tvrtke Huawei za Europu, kao panelist će sudjelovati na forumu ‘Trade & Innovation’, otvorit će Ured HTZ-a te sudjelovati na Hrvatsko-kineskom gospodarskom forumu u organizaciji HGK-a.