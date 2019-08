PLENKOVIĆ O VUČIĆEVOM ZAHTJEVU KOLINDI: ‘Oni koji ne žele dobro predsjednici to stavljaju u eter’

Kaže da za taj dio razgovora Predsjednice i srbijanskog predsjednika ne zna, alo da je ‘očito tko to propagira’

Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a novinarima se obratio predsjednik te stranke i Vlade Andrej Plenković.

“Dali smo podršku Kolindi Grabar-Kitarović u utrci za predsjednicu. Svi su izrazili želju da joj pomognu u borbi za još jedan mandat. Druga odluka je da HDZ podržava prijedlog da Dubravka Šuica postane članica Europske komisije. Treća odluka je da Ante Sanader postane novi politički tajnik HDZ-a. Ima veliko iskustvo. Može bitno doprinijeti radu HDZ-a”, kazao je Plenković.

Na pitanje hoće li voditelj kampanje Kolinde Grabar-Kitarović biti Ivan Anušić, rekao je:

“Formalno će odluke donositi predsjednica. On je pripravan da bude voditelj stožera. Bio je i predsjedničin izbor”, rekao je.

Predsjednica ‘ne smije’, ali zato je preuzeo Plenković…

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da je od Grabar-Kitarović tražio da ne spominje termin velikosrpska agresija. Plenković tvrdi da to plasiraju „oni koji ne žele dobro predsjednici“.

“Ne znam za taj razgovor koji se navodno dogodio. Velikosrpska agresija se dogodila. Znamo kako se ona provodila. Tu nema dilema. Ta činjenica je čvrsta i vrlo jasna. Meni to nije poznato. Očito je tko to propagira. Predkampanja za predsjedničke izbore je u tijeku. Oni koji ne žele dobro predsjednici, to stavljaju u eter”, uvjeren je Plenković koji po svemu sudeći preuzeo predsjednički kampanju Kolinde Grabar Kitarović.

PLENKOVIĆ PREUZIMA KORMILO KOLINDINE KAMPANJE: Jedan njen potez ga je baš razljutio pa će za šefa postaviti čovjeka od velikog povjerenja

O Kušćeviću i pretresu njegovih kuća nije bio toliko rječit. Samo je rekao da dao ostavku i da „HDZ ide svojim putem“, prenosi RTL.