PLENKOVIĆ JE ŽELIO U EU: Kandidatkinja Zelenih otkriva: ‘Sam je sebe stavio na listu. To je šokantno i neprihvatljivo’

Ska Keller predsjednica Europskih Zelenih i njihova spitzenkandidatkinja je u intervjuu za Nacional odala tajnu Pelnkovićeve kandidature za predsjednika Europskog vijeća

Grupacija Europskih Zelenih je bila jedna od onih koji nisu dali potporu novoj predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. Njihova spitzenkandidatkinja Franciska Keller dala je intervju Nacionalu u kojem je otkrila detalje izglasavanja potpore čelnicima europskih institucija te stav prema novom sazivu Europskog parlamenta. Najzanimljiviji dio jest onaj o lobiranju i zakulisnim igrama u kojima se nastao i hrvatski premijer Andrej Plenković.

“On (Plenković op.a.) možda nije bio toliko vidljiv, ali ono što mi se učinilo doista iznenađujuće jest da je on svoje vlastito ime stavio na listu. Nije to bio samo njegov problem, to je učinio i belgijski premijer, Charles Michel, koji je na kraju izabran za predsjednika Europskog vijeća. To doista nije uobičajeno, zapravo smatram da je sve to bilo prilično šokantno i doista ne mislim da je u redu da ljudi pregovaraju u svoje vlastito ime. To mi je bilo potpuno neprihvatljivo”, rekla je Keller u intervjuu.

Plenković se u europskim i domaćim medijima spominjao kao jedan od kandidata za neku poziciju u Uniji, a on sam to nikada nije uvjerljivo demantirao.

FINANCIAL TIMES: ‘Plenković jedan od najizglednijih kandidata za preuzimanje Europskog vijeća’

GRAMZIVI LOBIST KOŠTAO JE PREMIJERA FINE FOTELJE U EU-u? ‘Moćni generalni tajnik ipak nije uspio ugurati svojeg frenda Plenkovića’

Zeleni protiv Ursuel von der Leyen

Keller je otkrila razloge zbog kojih nije zadovoljna izborom Ursule von der Leyen kao čelnice Europske komisije. Kaže kako je to samo ponavljanje stare priče u EU. “Mi smo odlučili procjenjivati svakog kandidata prema sadržaju programa koji nudi i prema tom kriteriju, ono što smo čuli nikako nije bilo dovoljno. Gospođi von der Leyen poslali smo neke dodatne upite, koji su bili manje-više isti oni na koje prije nismo dobili odgovore, no niti u ponovljenom pokušaju nismo dobili ono što smo očekivali. To je, priznajem, bilo prilično razočaravajuće”, kaže Keller.

Zanimljivo je to što je netrpeljivost prema čelnici EK spojila Zelene s krajnje desnim, nacionalističkim i euroskeptičnim skupinama u parlamentu. Iako svjetonazorski različiti, Keller kaže kako se nisu priklonili njihovim idejama. “Mislim da smo se tijekom svih ovih godina mi najjasnije ograđivali od krajnje desnice i osuđivali njihovu politiku s kojom se nikako ne slažemo. No, činjenica da krajnja desnica nije glasala za von der Leyen nije mogla biti jedini argument za promjenu našeg mišljenja. To nikako ne znači da se s ekstremistima u bilo čemu slažemo. Svi vi znate da su vjerojatno najveći neprijatelji krajnje desnice upravo Zeleni.

Uvijek i svuda, a osobito u EU parlamentu. Mi smo snažno proeuropski orijentirana stranka. I nitko ne može dovoditi u pitanje našu jasnu poziciju u takvom okruženju. Ali, isto tako, nitko ne može od nas, zato što smo proeuropska stranka očekivati da glasamo onako kako ostale proeuropske stranke žele. Ne može se svaka kritika i svaki opozicijski stav proglašavati anti-europskim. Mi smo proeuropska opozicija koja se zalaže za više Europe na svim područjima”, oštra je bila Keller.

PLENKOVIĆ GUBI JAKOG SAVEZNIKA U EU: Ursula von der Leyen će se zahvaliti Martinu Selmayru

TKO JE NOVA PREDSJEDNICA EU KOMISIJE: Zbog terorista je studirala pod lažnim imenom, a konzervativcima je ona poseban trn u oku