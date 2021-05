PITANJE SVIH PITANJA: Treba li nagraditi cijepljene i one koji su preboljeli Covid? ‘Povratak građanskih prava nije bonus’

Ima već godinu dana otkako su neki građani preboljeli Covid, a na to podsjeća diskusija o tome što će biti s cijepljenima i onima koji su preboljeli bolest

Kancelarka Njemačke Angela Merkel najavila je da bi do kraja srpnja svi odrasli građani Njemačke, koji to žele, trebali biti cijepljeni dozom cjepiva protiv koronavirusa. Prije nekoliko dana Njemačka je zabilježila rekord s milijun cijepljenih u jednom danu.

Premda se epidemija kreće silaznom putanjom, bolnice su još uvijek pune i opuštanje nije opcija. Unatoč žestokim kritikama, u Njemačkoj su prije 10-ak dana usvojena nova ograničenja naziva “Sigurnosna kočnica”. O čemu se točno radi ispričao je za HTV Srećko Matić, novinar Deutsche Wellea.

“Sigurnosna kočnica odnosi se na mjere koje stupaju na snagu u trenutku kada incidencija novozaraženih prijeđe određene granice. U Bundestagu je usvojen novi zakon o borbi protiv infekcije, u slučaju da incidencija u Njemačkoj prijeđe 100, 150 odnosno 165. Na snagu onda automatski stupa cijeli set mjera, primjerice nakon što prijeđe incidenciju od stotinu, zatvaraju se trgovački centri, to znači da ljudi u njih više ne mogu ulaziti nego mogu doći na zakazani termin preuzeti robu”, rekao je Matić za HTV.

‘Kočnica’ došla zbog kaosa u Njemačkoj

Obveza testiranja dva puta tjedno uvodi se u školama, a radnicima se preporučuje rad od doma. Pod određenim uvjetima rade i trgovine s esencijalnim potrepštinama te ljekarne.

“Te su mjere usvojene iz jednostavnog razloga: što je posljednjih mjeseci u Njemačkoj vladao, može se slobodno reći, određeni kaos. Ljudima jednostavno više nije bilo jasno kakve mjere i gdje vrijede, odnosno nisu znali kriterije za usvajanje tih mjera. Zbog toga je i njemačka kancelarka Angela Merkel, uz protivljenje iz određenih saveznih zemalja, inzistirala na tome da se usvoje – ne jedinstvene mjere već, moglo bi se reći, jedinstveni kriteriji za usvajanje mjera, tako da ljudi znaju kada na snagu stupaju određene mjere, odnosno kada se ukidaju. A ukidaju se automatski čim incidencija padne ispod određene (gore navedene, op.a.)”, objašnjava novinar.

Da će do popuštanja mjera doći nakon Uskrsa nadali su se mnogi u Njemačkoj. Matić veli da vlada nije imala pretjeranu podršku za svoje mjere, djelovanje u krizi i korona-menadžment. Prije usvajanja “sigurnosne kočnice”, anketa je pokazala da je otprilike petina građana apsolutno za korona-mjere. Četiri petine bile su nezadovoljne vladinim menadžmentom za vrijeme korone. Čak 51 posto građana tražio je oštrije mjere sa željom da vlada usvoji dodatne restrikcije kako bi se pandemiju konačno obuzdalo.

Crne prognoze se nisu obistinile jer je zadnjih dana incidencija nešto opala pa su se mnogi stručnjaci morali korigirati.

Treba li država nagraditi cijepljene protiv korone?

Ima već godinu dana otkako su neki građani preboljeli Covid, a na to podsjeća diskusija o tome što će biti s cijepljenima i onima koji su preboljeli bolest.

“I godinu dana mi zapravo već raspravljamo što s tim ljudima, imaju li oni pravo uživati svoja normalna građanska prava koja su im ograničena. Vodi se diskusija o tome treba li država ‘nagraditi’ ljude koji su cijepljeni ili su preboljeli Covid. I to je po mom mišljenju pogrešno, jer to ne može biti bonus. Povratak građanskih prava nije nikakav bonus, ne može nam država vraćati nešto što nam nije ni dala. Država je jednostavno ograničila ta temeljna građanska prava iz opravdanog razloga, borbe protiv pandemije, zaštite građana. U ovom trenutku to je osjetljivo pitanje i u Njemačkoj i u ostatku EU. Tijekom vikenda se očekuje usvajanje mjera kojima bi se ljude koji su preboljeli Covid, odnosno ljude koji su cijepljeni, stavilo u isti rang – tako da bi recimo ovi koji su cijepljeni ili koji su preboljeli bili u istom rangu kao i ljudi koji imaju negativan korona-test. To bi im onda omogućilo, prema planovima koje je predstavila savezna ministrica pravosuđa, određene olakšice u svakodnevnom životu. Recimo za njih ne bi vrijedio policijski sat, a ne bi vrijedile ni neke stroge restrikcije vezane uz privatna druženja s pripadnicima drugih obitelji, drugih kućanstava”, rekao je Matić.

Pad BDP-a u Njemačkoj

Službeni podaci pokazuju da je otprilike milijun ljudi u Njemačkoj dobilo otkaz zbog restrikcija nametnutih za vrijeme korona-krize. Pad BDP-a zabilježen je u prvom kvartalu 2021., a prema prognozama saveznog ministra privrede, Njemačka ove godine očekuje rast BDP-a nego što se očekivao do sada. Dosadašnja prognoza iznosila je 3 posto, a sada je korigirana na 3,5 posto, a u 2022. godini na 3,7 posto.

“Restrikcije su se odnosile samo na određene brašne, kao što su recimo gastronomija i hotelijerstvo, branše koje imaju relativno mali udio u BDP-u. Međutim, niste čuli za lockdown u automobilskoj ili strojarskoj branši. Te firme su radile bez prestanka, bez praktički ikakvih restrikcija, naravno uz poštivanje određenih higijenskih mjera. To su zapravo ključne branše od kojih ovisi blagostanje Njemačke i njenih građana”, kazao je novinar Srećko Matić za HTV.

