‘PIJEM LIJEKOVE I NIJE MI BOLJE’: Srbin se cijepio kineskim cjepivom pa dobio čudne nuspojave: ‘Ovo traje već mjesec dana…’

‘Prošla su četiri tjedna, ja i dalje osjećam da su mi limfne žlijezde povećane’

Čovjek iz Srbije, I.V., koji je cijepljen kineskim cjepivom Sinopharm, susreo se s neobičnim nuspojavama koje ga pate i danas.

“Jeste li prehlađeni? Boli li vas grlo? Odgovaram da sam zdrav i spreman. U lijevu ruku sestra mi je dala cjepivo, na isto mjesto gdje sam primio i prvu dozu. Sjedio sam 15 minuta, kao i prvi put, kako nalaže protokol. Poslije sam otišao kući, sve je bilo u redu, a onda…

Među prvima sam se htio cijepiti. Poslije uredne prijave vratili su me prvi put sa Sajma jer sam nekada davno, prije 15 godina, imao reakciju na penicilin. Nije bio šok u pitanju, nije anafilaktička reakcija, nego ja poslije 15 godina saznajem da je anksioznost bila posljedica toga jer prije cijepljenja nisam ništa jeo. To mi je rekla liječnica i savjetovala me da primim kinesko cjepivo Sinopharm”, započeo je za Blic svoju priču s kineskim cjepivom.

Problemi počeli dva dana nakon druge doze

Muškarac dalje priča da je nakon razgovora s liječnicom prihvatio kinesko cjepivo i da je nakon prve primljene doze sve bilo u najboljem redu. Kaže da je bol na mjestu uboda trajala jedan dan i da se osjećao normalno. Poslije 21. dana od prve doze, čovjek je dogovorio i primanje druge doze. Nakon druge doze, kaže, bilo je sve normalno, samo što ga mjesto uboda nije boljelo kao prvi put. No, dva dana nakon druge doze situacija se naglo promijenila.

“Budim se u petak ujutro, osjećam bol u pazuhu lijeve ruke. Pomislim, ok, proći će, možda sam nezgodno spavao. Subota, nedjelja… Ništa se ne mijenja! I dalje boli, a kod pazuha se pojavio blagi otok. Čekao sam do srijede i nije prošlo. Nikakve druge nuspojave nisam imao osim toga. Poslije toga sam odlučio pregledati krvnu sliku i vrlo brzo su stigli nalazi i pokazivali su da je sve dobro i sedimentacija i cpr, ništa nije ukazivalo na problem.

Ali ipak mene ta ruka u pazuhu jako boli. Blaži otok i kada držim ruku uz tijelo i hodam, sjedim, osjećam neku nelagodu. Dogovorio sam liječnički pregled pazušnih jama s ultrazvukom. Nakon par minuta pregleda radiolog mi je rekao da su mi dva limfna čvora povećana. Vjerojatno od cjepiva jer je na toj strani tijela. To se događa zbog cjepiva, ali nisam čuo da se događa i kod kineskog cjepiva jer je ono najblaže od svih”, prepričao je Blicov sugovornik što mu liječnik rekao.

Kako kaže, očekivao je da će se to smiriti, no ni nakon 10 dana poboljšanja nije bilo na vidiku. Ponovno je otišao k liječniku, ali ovoga puta kod liječnika opće prakse. Dobio je utješne riječi da će se to smiriti i proći te je dobio dvije kutije antibiotika.

I nakon mjesec dana osjeća bol

“Pijem lijekove i ništa mi nije bolje. I dalje je mjesto kod pazuha otečeno, i dalje je ista bol. Liječnici su me, nakon što sam popio antibiotike, poslali na snimanje pluća. Napravili su mi rendgen, nalaz je bio odličan, pokazuje da nema nikakvih promjena. Vratio sam se u dom zdravlja gdje su konstatirali da je sve u redu pa razmišljali gdje da me dalje pošalju. Liječnica je izabrala zaraznu.

Unatoč uputnici, nisam otišao jer nisam Covid pozitivan pa sam nastavio s obilaskom svih liječnika u gradu ne bi li što prije dobio dijagnozu i pomoć prije nego eventualno odem na zaraznu. Prema pravilima, liječnica je trebala prijaviti neželjenu reakciju na cjepivo, a ona to nije prijavila ni Institutu Batut, što je trebala učiniti. Možda bi tamo netko znao što se treba napraviti u ovakvim situacijama. Od tada je prošlo četiri tjedna, ja i dalje osjećam da su mi limfne žlijezde povećane. I dalje osjećam bol, i dalje moram vidjeti što ću, kako ću i kamo ću.

Opet bih se cijepio. Nisam se htio zaraziti koronom i izdržao sam toliko, dakle godinu dana pandemija prošla mi je bez zaraze i presretan sam što sam se cijepio. Neću ništa drugo savjetovati osim da se cijepite. Cijepite se i zaštitite se od virusa koji nije nimalo naivan”, govori sugovornik Blica.

Za kraj muškarac kaže da bi volio da za ljude s neželjenim reakcijama nakon cijepljenja postoji netko kome se mogu javiti, kada je već ” država odradila veliku i dobru stvar s cijepljenjem”.

