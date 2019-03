PIJANI ODVJETNIK ZATOČIO I DIVLJAČKI MUČIO KOLEGICU, SAD PRIJETI NOVINARIMA: Pronašao ju je otac u zgrčenom stanju

Beogradska odvjetnica tvrdi da ju je kolega odvjetnik 12 sati držao zaključanu u njenom stanu, pretukao je i pokrao

Odvjetnica Emilija Petrović iz Beograda preživjela je divljačko mučenje od strane kolege odvjetnika V. S., kojeg poznaje više od deset godina i s kojim je desetak dana bila u romantičnoj vezi. Naime, ona tvrdi da ju je V.S. 12 sati držao zaključanu u njenom stanu, pretukao je i pokrao, piše Blic.

Prilikom jednog putovanja prošle godine, bili su desetak dana u romantičnoj vezi. Iako su nakon putovanja prekinuli, ostali su u kontaktu. Devet mjeseci kasnije, V. S. krivicom, kako kaže, predložila je V.S. prijatelju koji je u pritvoru budući da se bavi kaznenim pravom.

“Prije nekih mjesec dana imao je običaj zvati me u dva-tri sata poslije ponoći, govoriti mi da se nalazi u blizini i da želi da razgovaramo o našem bivšem emotivnom odnosu. Uz to, svađali smo se i oko tog predmeta, jer je on počeo iz istog da me isključuje, a u koji je moj prijatelj tražio da budem uključena”, ispričala je Petrovićeva koja se bavi privrednim pravom.

Pozvala ga u stan da raščiste probleme

Prije desetak dana, svađa je kulminirala kada je pozvala V.S. da dođe u njezin stan kako bi konačno raščistili emotivne i poslovne odnose. Prema njezinim riječima, došao je kod nje u stan oko 20 sati u pripitom stanju.

“Normalno smo pričali neko vrijeme, pili smo kavu i vino. U jednom trenutku je to preraslo u svađu i on mi je rekao: ‘Je*ao ti pas mater’, a ja sam njemu odgovorila: ‘I tebi kćerku’ i to je bio okidač. Tada mi je udario prvi šamar nakon čega me je grlio i govorio mi kako me jako voli. Krenula sam po telefon, međutim, on mi je stegao ruke oko struka, uzeo ga, zaključao stan i sakrio ključeve”, rekla je Emilija i dodala kako joj je udarao glavu o kuhinjske dijelove.

Negdje oko 7 ili 9 sati ujutro sjetila se fiksnog telefona, pa je nazvala policiju kada je otišao do toaleta. “Izašao je i vidio me kako telefoniram, međutim, tada nije smio reagirati i policija je ubrzo došla u stan”, kaže Emilija koja ga tada nije željela prijaviti jer je njegovoj kćerki sljedeći dan bio rođendan, pa se bojala njegove reakcije, a i osjećala je krivnju. Odbila je liječničku pomoć, a V. S. je policija ispratila iz njenog stana.

Budući da se nije javljala na telefon roditeljima, otac ju je našao u zgrčenu stanju kako se trese, pa su je odvezli na Hitnu, gdje su joj ustanovljene lakše tjelesne ozljede vrata i ključne kosti te modrice i otekline na glavi.

Tvrdi da Emilija njega proganja

V. S. je rekao za Blic da Emilija njega proganja i da nemaju emotivni, ni bilo kakav drugi odnos. Rekao je da navodi nisu točni, no nije želio pojasniti što pod tim misli. V. S. je novinarki postavio i pitanje: “Da li znate tko sam ja? Ukoliko objavite bilo koju moju rečenicu osim da nemam komentar, tužit ću vas”, rekao je V. S.

Postupak protiv njega vodi se na Trećem osnovnom sudu u Beogradu. Produžena mu je za 30 dana hitna mjera privremene zabrane kontaktiranja i prilaženja žrtvi nasilja Emiliji Petrović.