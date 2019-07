PIJANI BRITANCI DIVLJALI NA LETU ZA ZADAR: ‘Kao da sam bila u džungli s divljim životinjama. Bio je to pakao na zemlji’

‘Potpuno odvratno. Urlali su i skandirali, a osoblje ih nije moglo smiriti. Bili su izvan kontrole’, zgraža se

Razulareni Britanci koji su Ryanairom 29. lipnja letjeli za Zadar već su u zrakoplovnoj luci u Manchesteru radili probleme.

“Vidjela sam ih kako se opijaju u aerodromskim kafićima i voze na svojim kovčezima”, rekla je Aneta Žukow, jedna od 70-ak putnika koji su trpjeli teror pijanih Engleza. Rekla je da je, koliko je uspjela razabrati, većina putovala na Hard Island, festival koji se od 7. do 11. srpnja održava na Zrću.

Divljanje u zračnoj luci bilo je tek početak…

No divljanje u zračnoj luci bio je samo početak. Iako vidno pijani, svima je dopušteno ukrcavanje, a kada su ušli u zrakoplov, nastavili su s divljanjem. Kako su tijekom sigurnosnih uputa nastavili urlati i ometati posadu, zrakoplov koji je trebao iz Manchestera poletjeti u 17.40 na koncu je uzletio tek u 19.23.

Naravno, Britanci se nisu smirili.

“Kao da sam bila u džungli s divljim životinjama. Bio je to pakao na zemlji. Bio je to najgori let u mom životu. Potpuno odvratno. Urlali su i skandirali, a osoblje ih nije moglo smiriti. Bili su izvan kontrole. Potpuno neprihvatljivo ponašanje. Svi su bili pijani. Osoblje leta prijetilo im je izbacivanjem iz zrakoplova. Očito su bili pijani prije nego što su ušli u zrakoplov. Nitko tijekom leta nije mogao kupiti alkohol jer su ovi bili toliko pijani. Grozno iskustvo”, rekla je Žukov za Daily Mail koji se domogao i snimke.

Urlaju jedni na druge, povraćaju po sebi…

Na snimkama se može vidjeti kako putnici urlaju jedni na druge, dok jedan povraća po sebi i prolazu između sjedalica. Vidjevši to, neki od putnika su se počeli smijati. Putnik koji je povratio kasnije je snimljen kako spava na svom mjestu.