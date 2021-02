PFIZER ISPORUČIO 30 POSTO MANJE CJEPIVA EUROPSKOJ UNIJI: ‘Ne želimo komentirati, to je poslovna tajna’

Pfizer nije želio komentirati informaciju da je isporučio EU-u 30 posto manje cjepiva protiv covida-19

Pfizer još nije isporučio Europskoj uniji oko 10 milijuna doza cjepiva protiv covida-19 koja je trebao isporučiti u prosincu, kazali su europski dužnosnici, što je oko 30 posto manje od planiranog. Do sredine prošlog tjedna, Pfizer je isporučio Europskoj uniji 23 milijuna doza cjepiva koje je razvio s njemačkom tvrtkom BioNTech, rekao je europski dužnosnik koji je izravno uključen u pregovore s američkom kompanijom.

To je oko 10 milijuna doza manje nego je kompanija obećala isporučiti do sredine veljače, rekao je drugi dužnosnik koji također sudjeluje u pregovorima. Pfizer nije želio komentirati tu informaciju, objasnivši da je riječ o poslovnoj tajni. Europska komisija također nije željela ništa komentirati.

IMUNOLOG OTKRIVA SVE DETALJE O CJEPIVU ASTRAZENECE I DODAJE: ‘Čekanjem drugih vrsta cjepiva možete riskirati kobnu zarazu’

Privremeni zastoj

Europski dužnosnici kazali su da je Pfizer obećao isporučiti 3,5 milijuna doza cjepiva sedam dana nakon početka siječnja, odnosno ukupno 21 milijun doza do sredine veljače. Sredinom siječnja došlo je do privremenog zastoja u isporuci što je uglavnom riješeno. No puno doza koje su trebale stići u prosincu još nisu stigle, kazali su europski dužnosnici.

Pfizerovo i BioNTechovo cjepivo odobreno je za korištenje u Europskoj uniji 21. prosinca. Idući dan, BioNTech je rekao da će do kraja mjeseca Uniji isporučiti 12,5 milijuna doza. Isporučeno ih je samo oko dva milijuna, po podacima Reutersa. Riječ je o manjku od oko 30 posto od ukupne količine obećane za razdoblje od prosinca do sredine veljače.

Jedan europski dužnosnik rekao je da je kompanija obećala isporučiti doze koje nedostaju do kraja ožujka. EU ima dva ugovora s Pfizerom za isporuku 600 milijuna doza cjepiva. Unatoč tomu, Europska komisija odobrila je sve zahtjeve za izvoz cjepiva protiv covida-19, većinom Pfizerovog.

BEROŠ POTVRDIO DA BI RUSKO CJEPIVO MOGLO STIĆI PRIJE NEGO GA EMA ODOBRI: ‘Razmišljamo o ranijoj nabavi, tu su dva kriterija…’

Izvoz u 24 zemlje

Od 30. siječnja do 16. veljače odobreno je 57 zahtjeva za izvoz u 24 zemlje, uključujući Britaniju i Ujedinjene Arapske Emirate, rekla je u srijedu glasnogovornica Komisije.

Prije uspostave monitoringa, EU je izvezao milijune doza cjepiva u Izrael, Britaniju i Kanadu, među ostalima, većinom Pfizerovog, po carinskim podacima koji se navode u dokumentu EU-a u koje je Reuters imao uvid. Izrael je prvom dozom cijepio više od 75 posto populacije, UAE oko 50 posto, a Britanija preko 20 posto, po podacima publikacije „Our World in Data” Sveučilišta u Oxfordu.

Države članice EU-a cijepile su u prosjeku samo oko pet posto populacije, po istom izvoru.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.