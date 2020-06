PEDOFIL KOJI JE OTEO MALENU MADDIE KROZ SUZE GOVORIO: ‘Ona je mrtva, to je dobro. Svinje jedu ljudsko meso, tijelo može brzo nestati’

Bruecknerovo osoblje iz bara je 2014. godine razgovaralo o slučaju malene Maddie, a on je povikao: ‘Dijete je mrtvo i to je dobra stvar!’

Dok policija istražuje slučaj nestale britanske 3-godišnjakinje Madeleine McCann koja je prije 13 godina oteta u Portugalu, u medijima se svakodnevno pojavljuju priče o njemačkom pedofilu Christianu Brueckneru (43). Podsjetimo, u vrijeme nestanka malene Maddie, Brueckner je sa svojom maloljetnom kosovarskom djevojkom živio u blizini apartmana odakle je djevojčica oteta. Policija je došla do zaključka da je on najvjerojatnije povezan s njezinom otmicom, ali i ubojstvom.

Poznanik ovog čak 17 puta osuđivanog pedofila, kazao je da vjeruje da je Brueckner oteo malenu te je potvrdio da je njegova djevojka s Kosova bila maloljetna. Tijelo 3-godišnjakinje nije pronađeno, a njezin nestanak stavio je upitnik nad glave cijelog svijeta uz pitanje što joj se dogodilo. Bruckner se trenutno nalazi u Njemačkoj na služenju sedmogodišnje kazne zbog silovanja 72-godišnje amerikanke. Ono što se iz medija može čuti jest da je pedofil kroz suze u svom malenom baru u Njemačkoj govorio “da je dobro što je dijete mrtvo” i “da se ljudskog tijela mogu riješiti svinje”.

Osim s ubojstvom i nestankom Madeleine McCan, The sun navodi da Bruecknera povezuju i s ubojstvom nestale 16-godišnje tinejdžerice Carole Titze. Naime, ona je nestala dok je 1996. bila na odmoru u De Haanu. Osim toga, povezuje ga se i s nestalom djevojčicom iz Njemačke 2015., a možda ima veze i s ubojstvom i nestankom 6-godišnjeg dječaka u Portugalu 1996.

OTMICA MADDIE JE POVEZANA S JOŠ JEDNIM SLUČAJEM? Djevojčica (5) je nestala tijekom izleta s roditeljima u šumi

OTKRIVENO DA JE U ISTRAGU O MADDIE OD POČETKA UKLJUČEN I HRVATSKI INTERPOL: Britanski Interpol poslao je u RH hitan dopis i tražio pomoć

‘Možete brzo učiniti da tijelo nestane, svinje jedu i ljudsko meso’

Njemački pedofil držao je maleni bar koji je bio poput kioska. Kako piše The Sun, Bruecknerovo osoblje je 2014. godine razgovaralo o slučaju malene Maddie, a on je povikao: “Dijete je mrtvo i to je dobra stvar!”. Njegova bivša zaposlenica, Bermaid Lenta Johlitz (34) otkrila je da je Brueckner jednom bio toliko preplašen dok su međusobno razgovarali o slučaju Madeleine.

“Htio je da prestanemo razgovarati o tome. Počeo je vikati da je ‘dijete već mrtvo’ i da je to ‘dobra stvar’. Zatim je rekao nešto sablasno: ‘Možete brzo učiniti da tijelo nestane, svinje jedu i ljudsko meso'”, ispričala je Nijemčeva bivša zaposlenica koja je istaknula da je tada djelovao slomljeno i da je to govorio u suzama.

PEDOFIL OSUMNJIČEN ZA OTMICU MADDIE ŽIVIO S MALOLJETNOM KOSOVARKOM? Otišla je od njega netom prije nego je oteo Maddie

Njemački tužitelj tvrdi: ‘Imamo dokaze da je djevojčica mrtva…’

Njemački tužitelj izjavio je kako ima dokaze da je Madeleine McCann više nije živa, no također je apelirao na britanske turiste da pomognu u identifikaciji bivših mjesta stanovanja osumnjičenog. Naime, tužitelj Hans Christian Wolters, sam je priznao kako nema dovoljno jakih dokaza da bi cijeli slučaj predstavio sudu, javlja Sky News.

”Ne mogu otkriti koje su to indikacije, ali imamo teoriju, ali isto tako tijelo nemamo. Upravo zbog toga trebamo više informacija od eventualnih svjedoka, kako bismo mogli tražiti tijelo djevojčice. Vjerujemo da je osumnjičeni počinio još zločina, posebice prema Britancima, Ircima i Amerikancima. Svi ti ljudi su pozvani javiti nam se”, pojasnio je tužitelj.