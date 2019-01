PEDOFIL IZ SRBIJE NA SUDU, PALI GA ŠIŠANJE DJEVOJČICA: ‘Ušao je u salon i rekao da njegovoj kćeri opada kosa’

U tijeku je suđenje Malčanskom frizeru, osuđivanom pedofilu kojeg se sumnjiči da je preko Facebooka proganja djevojčice

U tijeku je suđenje na Vrhovnom sudu u Beogradu Ninoslavu Jovanoviću (45), nadimka ‘Malčanski frizer’, pedofilu koji je proveo više od 20 godina u zatvoru, a sumnjiči ga se da je preko Facebooka proganjao djevojčice, piše Blic. Zloglasni nadimak dobio je jer ga je uzbuđivalo šišati svoje žrtve prije nego što bi ih silovao.

U listopadu prošle godine uhićen je nakon što ga je policiji prijavila vlasnica frizerskog salona iz Niša, navevši da joj je Jovanović slao fotografije djevojčice koju je trebalo ošišati, a koju je predstavio kao svoju kćer.

Ubrzo su se javile i druge žene s kojima je bio u kontaktu, pa je potom pritvoren.

SILOVATELJ SIJE STRAH: Nakon 12 godina vratio se s robije, kažu da je rehabilitiran, a on na Facebooku ostavlja jezive poruke

Došao u salon i tražio šišanje za kćer

Na suđenju su bile prisutne žene s kojima je Jovanović bio u kontaktu preko Facebooka. Jovanović i njegov odvjetnik bili su nezadovoljni prisustvom medija.

“Ušao je u salon, predstavio se kao Zoran i rekao da mu treba šišanje za njegovu kćer kojoj opada kosa. Posavjetovala sam ga da koristi ricinusovo ulje i dala mu vizitku salona da se javi ako bude trebalo šišanje”, ispričala je vlasnica salona iz Niša, Irena B.

Vidno uznemirena žena prisjetila se kako joj se Jovanović predstavio kao otac jedne djevojčice.

“Nisam znala o kome se radi sve dok mi 12. listopada radnica salona nije poslala njegovu fotografiju i članak iz novina. Jako sam se uplašila i odmah sam pozvala supruga. Zajedno smo otišli u policiju i sve im ispričali”, prisjetila Irena.

Preko Vibera poslao joj fotografiju maloljetnice

Dodala je kako je prije prijave s Jovanovićem, koji se predstavljao kao majka djevojčice, razmjenjivala poruke preko Vibera tijekom čega joj je poslao i fotografiju maloljetnice koju je trebalo ošišati.

Na suđenju je svjedočila i Snježana Berić iz Sombora. Njoj je Jovanović preko Facebook Messengera slao poruke, ali o sadržaju poruka nije detaljno pričala. Kao i njezina prethodnica, potvrdila je da tijekom dopisivanja nije znala tko je Jovanović, što je trajalo sve dok nije vidjela članak u novinama.

Budući da mu nije htjela izravno reći da je dosadan, Somborka mu je iz pristojnosti odgovarala na poruke. Kad je shvatila da je do tada razgovarala sa silovateljem jako se uplašila i izbrisala ga s liste prijatelja.

“Razgovor je do tada tekao normalno i nisam bila uznemirena. Sve dok me policija nije pozvala. Onda sam vidjela tko je on i u novinama”, ispričala je.

Silovao 12-godišnjakinju

Jovanović je tijekom 2006. osuđen na 15 godina zatvora jer je silovao 12-godišnjakinju te je pokušao silovati i drugu djevojčicu iste dobi. Prije silovanja, obje je ošišao.

Iz zatvora je izašao tijekom siječnja 2018.