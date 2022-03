Stručnjak za međunarodne odnose Pavle Kalinić gostovao je kod Andrije Jarka u RTL-u Danas. U uvodu je odmah istaknuto da se u Ukrajini bori oko tisuću stranih dragovoljaca, a Jarak je naglasio da ruske vlasti eksplicitno spominju Hrvatsku, ali i dragovoljce s Kosova i Albanije.

Je li to Rusima netko dojavio, je li to rukopis srbijanske službe BIA-e?

"Sigurno im je to netko dojavio. Ali, bez obzira koliko je tih dragovoljaca, to ne može bitno utjecati na ishod samog rata. Kad spominjete ljude koji su došli iz Hrvatske, pozivam ih da odmah izađu iz Mariupolja, tamo zarobljavanja neće biti.

Rusi imaju takav odnos prema onima koji su se došli boriti, nemaju državljanstvo... Oni moraju ići iz Mariupolja u proboj", naglasio je Kalinić.

'Taj sukob će trajati'

Jarak je primijetio da nema puno snimki borbi.

"Mislim da se tu radi o apsolutnoj kontroli s jedne i druge strane koje puštaju informacije koje u datoj situaciji odgovaraju, što je razumljivo s obzirom na to da je ovdje na djelu žestoki sukob i da će to i dalje trajati. Kad pogledate samo Krim, on je pola veličine Hrvatske i s nešto manje od 2,5 milijuna stanovnika.

To su ogromna područja nad kojima je kontrolu preuzela ruska vojska, iako istovremeno ruska vojska nije ostvarila ciljeve onako kako je to namjeravala, usporilo se.

A to se dogodilo zato što, ne samo što su krenuli s nedovoljnim brojem vojnika, računajući da će to biti puno jednostavnije, nego i zato što glavnina njihove tehnike nije održavana zadovoljavajuće. Usto su linije razvučene, ogroman je prostor, vi imate situacije da logistički ne možete pokriti potrebe za gorivom i za hranom.

Ono što će Europu pogoditi su izbjeglice. Već su stigle do Hrvatske, ljudi se smještaju kod nas. Pozivam da im pomognu svi koji to mogu, u vezi smještaja, s donacijama. Svojedobno, kad su izbjeglice dolazile iz Sirije, Grad Zagreb je to rješavao na Velesajmu. Međutim, ovi ljudi ovdje će ostati dugotrajno, taj rat će trajati i velika je mogućnost da se puno tih ljudi više nikada neće vratiti", rekao je Kalinić.

Moramo paziti da se to ne prelije kod nas

Europa je spominjala pomoć u hrani i oružju, podsjetio je Jarak.

"Obećavali su oni i nama sve i svašta, pa smo imali embargo, nismo mogli uvoziti oružje. Onda smo imali problema s hranom. Osobno smatram da je Hrvatska nepripremljena za sukob i moramo paziti da se to ne prelije kod nas, tipa sjeverno Kosovo, sjeverna Crna Gora, Republika Srpska i tako dalje.

Ako bi bilo kakvih problema u Crnoj Gori, a ona je podijeljena pola-pola, onaj jedan u parlamentu ne igra puno, mi moramo već sada imati plan, jer Crnogorci nemaju gdje bježati osim na zapad, znači u Hrvatsku.

Prema tome, i to bi trebalo biti pripremljeno. A imajući u vidu gdje se nalazi Republika Srpska, imali bismo po cijeloj dužini naše granice. Kao što znate, mi nemamo vojske...

Odnosno, imamo 15.000 vojnika, od kojih je velika većina mlada i perspektivna kao ja, što čekaju kad će im doći mirovina, jer nigdje drugdje nisu mogli otići. Nemamo obavezni vojni rok.

Ja sam oduvijek tražio ne da se uvede, nego da se ne ukine, on je bezrazložno ukinut. Isto kao što sam se bunio protiv ovoga kad su lumeni govorili da Hrvatskoj ne trebaju skloništa za sklanjanje stanovništva jer da tog rata više nikad neće biti", rekao je Kalinić.

Moramo imati obvezni vojni rok

Jarak je naglasio da su to profesionalni vojnici.

"Pogledajte kilažu tih vojnika, obrazovanje, to je loše. Mi moramo imati obavezni vojni rok i za muškarce i za žene minimalno kako to ima Švicarska uz nadopunu svake iduće godine. A skloništa? Hrvatska ne da nije gradila nova, nego nije održavala niti stara.

Tamo morate imati i filtere, a nemamo niti tvrtku koja to proizvodi, rezerve vode, rezerve hrane, kemijske WC-e, jer ako hrvatska država neće brinuti za svoje građane, tko će drugi?", upitao je Kalinić.

Jarka je zanimalo imaju li Ukrajinci šansu braniti Kijev.

Grad se može obraniti. Međutim, puno je veća želja za obranom dok je unutra civilno stanovništvo, da branite svoje. Onda kad civilno stanovništvo izađe, imat ćete situaciju da će to želja za obranom bitno splasnuti, pogotovo ako Rusi budu bili pametni, kao što Srbi nisu bili pametni kad su napadali Vukovar.

Oni su jednostavno trebali ostaviti jedan koridor kuda se može izlaziti, tako bi se svi više-manje izvukli. Činjenica je kod Rusije da ovo što se događa, što se napravilo, da nije to od jučer, da ta priča teče od 1904.

Putinu poraz nije opcija

Onda, znaju da su i četiri puta napadnuti sa zapada, isto kao što nesretni Poljaci znaju da su četiri puta u povijesti dijeljeni, iako imaju iste susjede kao prije. Moraju paziti gdje se nalaze i što se radi.

Treba li strahovati da će Vladimir Putin pritisnuti nuklearni gumb?

Nadam se da se to neće dogoditi. Međutim, kad bi Rusija bila pred porazom, oni ne razmišljaju, on ne vidi svijet u kojem ne bi postojala Rusija. Poraz nije opcija. Mislim da što hitnije trebaju sjesti za stol Washington i Moskva i dogovoriti mir. Ukrajina je ovdje, isto kao mi 1991. do 1995., kolateralna žrtva.

Oni to sami ne mogu riješiti. Pogotovo kad se NATO drži sa strane i kao Ukrajinci će nešto... Poruka NATO-a je, mi se borimo za nezavisnu Ukrajinu do posljednjeg živog Ukrajinca. Ukrajini treba pomoć. Ako ne ide drugačije, neka svi Ukrajinci pređu u Europu. Oni ne mogu tu silu sami pobijediti.

