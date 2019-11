PATRIOTSKE IGRE MILORADA DODIKA: ‘Igra igru vruće-hladno. Ozbiljno prijeti samoopredjeljenjem, ali nikad ne ide do kraja’

Na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske kojima se promovira pravo na samoopredjeljenje nitko u BiH nije posebno oštro reagirao

“Niti postoji prijetnja za Republiku Srpsku u smislu zaštitite njenih interesa, niti postoji mogućnost secesije. Bar ne na ovaj način. Sve ostalo je suludo i dnevnopolitička igra”, smatra analitičarka iz Banjaluke Tanja Topić osvrćući se na zaključke Narodne Skupštine Republike Srpske, donesene sredinom prošlog tjedna, na koje je čak i Sarajevo reagiralo prilično opušteno, piše Deutsche Welle.

“Konačno, to i jest kontinuitet politike SNSD-a, koja igra igru vruće-hladno. Ozbiljno se priprijeti samoopredjeljenjem ali se nikad ne ide do kraja. Za taj dio se iz više razloga nema petlje. Na drugoj strani, politike opozicije su potpuno drugačije, pa je iluzorno govoriti o svesrpskom jedinstvu koje se čekalo u skupštini. Mislim da je opozicija realnija u smislu ideje o secesiji – da je to nerealna opcija”, kaže analitičarka Tanja Topić.

Ofanzivna politika i nametanje tema

Pred donošenje prošlotjednih zaključaka pompozno se najavljivala obrana Republike Srpske kroz “Informaciju o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH”. Uslijedili su zaključci u kojima se, pored ostalog, navodi mogućnost samoopredjeljenjaukoliko se ne bude poštivao Dejtonski sporazum. Također, uoči 24. godišnjice potpisivanja Daytona, Narodna skupština RS je najavila i novi ustav Republike Srpske – opet pod uvjetom da se ne poštuje Dejtonski mirovni sporazum.

Zbog mnogo sličnih odluka Narodne skupštine manjeg bh. entiteta koje nisu provedene (jedna od njih su rezultati referenduma o nametnutim odlukama visokog predstavnika koji nikada nisu implementirani), postavlja se pitanje zbog čega je usvajanjem zaključaka o mogućnosti samoopredjeljenja Republike Srpske kao i mogućnosti usvajanja novog Ustava RS potrebno stvarati dodatnu krizu u BiH, koja ionako stagnira u svakom svom segmentu? To je, smatraju analitičari, jedini način da se animira biračko tijelo.

Politika secesije pada na plodno tlo

To što, po ocjeni Tanje Topić, oporba smatra da je odcjepljenje RS-a nerealna opcija, nikada je neće dovesti na vlast ili bar ne ubrzo. Politika o secesiji, o obrani i zaštiti RS-a, o napadu stranih obavještajaca i rušenju sistema iznutra, nailazi na plodno tlo. Ekonomija, razvoj, radna mjesta su na nižem stupnju interesa građana, ako je suditi po dosadašnjim rezultatima izbora, s obzirom da je odcjepljenje glavni dio programa stranaka koje su na vlasti skoro dva desetljeća.

Zaključci Narodne skupštine RS-a nemaju nikakvog učinka jer nisu provedivi. Bar ne bez suglasnosti svih u BiH, što je malo vjerojatno da će se ikada dogoditi. Ali pokretanje priče o samoopredjeljenju u Narodnoj skupštini bilo je potrebno kako bi se stvari pomjerile s mrtve tačke na državnoj razini, smatra većina analitičara i novinara u BiH. Više od godinu dana nema dogovora SNSD-a i SDA u vezi s ulaskom BiH u NATO, a politički predstavnici iz RS-a u Vijeću ministara BiH ne žele se povući sa svojih pozicija ni godinu dana nakon izbora.

Retorika koja nema uporište za provedbu

Na zaključke je reagiralo i Vijeće za implementaciju mira u BiH. Veleposlanici zemalja članica Upravnog odbora odbacili su zaključke, koje je usvojila vladajuća koalicija u entitetskoj skupštini, s izuzetkom Rusije koja je bila protiv. Tvrde da se oni zasnivaju na pogrešnom tumačenju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

“Interesima Republike Srpske se služi ne putem poništavanja suštinskih reformi, nego putem provedbe reformi okrenutih ka budućnosti kojima se podržavaju i jačaju sigurnost, stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine i smanjuje njeno oslanjanje na međunarodnu superviziju”, priopćeno je iz OHR-a.

Međutim, Vijeće za implementaciju mira je zaključke samo odbacilo, ali bez konkretne reakcije. Jer, smatraju analitičari, svjesni su da se radi samo o retorici koja nema uporište za provedbu.

