PARLAMENT DANAS GLASA O POVJERENJU THERESI MAY: ‘Kakvo poniženje, nitko nas ne može izvući iz ovog košmara’

Glasanje o povjerenju vladi trebalo bi početi u 20 sati po srednjoeuropskom vremenu; ako vlada padne, nova mora biti sastavljena u roku od 14 dana ili slijede izbori

Zastupnici u britanskom parlamentu večeras će glasati o povjerenju premijerki Theresi May, ali ona će vjerojatno ostati na vlasti, unatoč tome što je u utorak navečer njezin plan za brexit pretrpio povijesni poraz.

Nakon što je parlament odbacio sporazum sa 432 glasa protiv i 202 za, što je najteži poraz neke vlade u povijesti, oporbeni laburistički čelnik Jeremy Corbin podnio je zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi.

Malo je vjerojatno, međutim, da će njegov zahtjev uspjeti. Konzervativna sjevernoirska unionistička stranka DUP, koja podržava manjinsku vladu Therese May, nije glasala za plan za brexit, ali svejedno nema nikakvu želju da na vlast zasjednu laburisti.

Već u utorak navečer čelnici DUP-a najavii su da će podržati vladu, a jednako razmišlja i većina ‘otpadnika’ Konzervativne stranke koji su na pitanju plana za brexit glasali protiv premijerke.

BOLAN PORAZ THERESE MAY, PARLAMENT NIJE PRIHVATIO NJEN BREXIT: Britaniji sad ostaje nekoliko scenarija

Mediji ubili May u pojam

Britanski tisak danas ne štedi teške riječi o onome što se sinoć dogodilo u parlamentu.

“Potpuno poniženje”, naslov je Telegraphu dok Guardian piše o “povijesnom porazu”. Američki Washington Post smatra da Britanija ide u potpunu katastrofu. “Niti u vladi niti u oporbi nema čelnika koji bi nam pomogli izaći iz ovog košmara”, piše britanski dopisnik Matthew Perry.

Glasanje o povjerenju vladi trebalo bi početi u 20 sati po srednjoeuropskom vremenu. Ako vlada padne, nova mora biti sastavljena u roku od 14 dana ili slijede izbori.

Ostane li May na vlasti, do ponedjeljka ima rok da parlamentu predstavi “plan B”. Na raspolaganju ima nekoliko opcija, od brexita bez dogovora do odgode datuma britanskog izlaska iz Unije.

Bivši britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson kazao je da rezultat sinoćnjeg glasanja u parlamentu Theresi May daje “golem mandat” da se vrati u Bruxelles i ponovo pregovara o sporazumu.

U Bruxellesu, međutim, teško da će za to imati previše sluha.