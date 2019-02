RUSKA PARAVOJNA ORGANIZACIJA NA OBUKU ODVLAČI DJECU IZ SRBIJE: Zabranili im da mlade uče ratovanju, ali oni su našli način

U pozivu na internetskoj stranici srpskog Udruženja ratnih veterana stoji da će se djeca iz Srbije u kampu u Rusiji upoznavati sa ‘slavnom tradicijom Kozaka s Dona i drugih graničnih oblasti Rusije’, a usto ‘učiti borilačke sportove, snalaženje u prirodi i preživljavanje’

Već smo pisali o ruskoj ultranacionacionalističkoj organizaciji E.N.O.T. Korp koja je u Srbiji organizirala obuku djece u vojnom kampu na Zlatiboru i koju su, nakon objavljenih reportaža u srpskim medijima, tamošnje vlasti zabranile.

No, kako piše beogradski Blic, E.N.O.T Korp j, usprkos zabrani pronašla način da ponovno vrbuje djecu iz Srbije za obuku u (para)vojnom kampu u Rusiji. Naime, dolazak ruskih vojnih instruktora u Srbiju, koji su na Zlatiboru obučavali tinejdžere ratnim vještinama, organiziralo je Udruženje sudionika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. To je udruženje na svojoj internetskoj stranici ovih dana objavilo poziv mladima od 16 do 24 godine koji žele “upoznati rusku vojnu, duhovnu i nacionalnu kulturu” da se prijave za sudjelovanje u “vojno-patriotskom kampu s ruskim veteranima i djecom”.

Obuka pod krinkom ‘upoznavanja tradicije Kozaka’

Predsjednik tog udruženja, Željko Vukelić, kazao je za Blic kako skupina mladih iz Srbije u travnju odlazi u Rusiju, a pregovara se i o ponovnom održavanju sličnog kampa u Srbiji.

“Još nije dogovoreno hoće li takvog kampa biti i ovdje, a pitanje je i hoće li ponovno biti na Zlatiboru”, kazao je predsjednik srpskog Udruženja sudionika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.

U pozivu na internetskoj stranici tog udruženja stoji da će djeca iz Srbije imati priliku “upoznati čuvare slavnih tradicija kozaštva s Dona i drugih graničnih oblasti Rusije”, a usto i “učiti borilačke sportove, snalaženje u prirodi, preživljavanje”. Vukelić je za Blic neodređeno kazao kako će domaćin djeci iz Srbije biti “neka organizacija Kozaka”.

“Kakav će ovoga puta biti program znat će se preciznije kada stigne službeni poziv. Tada će se znati i koja organizacija konkretno sudjeluje u tome. Ne znam precizno ime organizacije, ali radimo s čovjekom s kojim smo i dosad surađivali”, kazao je Vukelić.

Pod neslužbenim patronatom Kremlja

Blic pak piše kako se radi o Valeriju Šambarovu, koji je ranije bio veza s E.N.O.T Korp-om i dokaz da ta ultradesničarska organizacija nije prestala postojati. Šambarov je donedavno bio član E.N.O.T. Korpa i predsjednik Organizacijskog odbora kampova za obuku mladih. On je sudjelovao u nekoliko ratova i svoje iskustvo, kazao je svojedobno, želi podijeliti s drugima ne krijući da u tim kampovima od djece stvara buduće vojnike.

E.N.O.T. Korp je privatna vojna organizacija nastala tijekom vojnog sukoba u Ukrajini 2015. godine, a govori se kako je pod neslužbenim patronatom Kremlja. S obzirom na vrijeme kada je nastala, njeni članovi su vjerojatno sudjelovali u sukobima u Donbasu i Donjeckoj oblasti na strani ruskih pobunjenika u Ukrajini. Ta zloglasna paravojna formacija, piše Blic, dovodila se u vezu i s drugim ekstremnim ruskim skupinama poput neonacističkog odreda Rusih.

Ruska Federalne služba sigurnosti (FSB) početkom ove godine uhitila je čelnike E.N.O.T.-a nakon što se doznalo da uče maloljetnike vojničkim vještinama poput rukovanja oružjem i korištenja eksploziva. Inače, u pozivu srpskog Udruženja veterana stoji da se kamp u Rusiji održava pod okriljem državnog programa “Patriotsko obrazovanje građana Ruske Federacije 2016-2020” koji je odborila ruska vlada.

