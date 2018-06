PARADA PONOSA U BEOGRADU: ‘Nemamo zakon za LGBT osobe, trans osobe su pravno nevidljive, istospolne zajednice nisu pravno regulirane’

‘Ovo je prije svega prosvjed, a ne ulična zabava. Nemamo nijedan zakon koji se odnosi na LGBT osobe.’

U Beogradu se danas pod nazivom ‘Ponos Srbije’ održala parada ponosa na kojoj je bilo stotinjak sudionika.

Slogan parade bio je ‘Matičarka, normalno’. Sudionici su se okupili u Pionirskom parku u Beogradu i oko podneva krenuli u šetnju do Studentskog parka. Skup je brzo završio, već oko 13 sati, a tijekom skupa ulice nisu bile zatvorene za promet, iako je to ranije bilo najavljeno. Srpski Blic javlja da se tijekom prolaska povorke dogodio tek jedan manji incident kada je jedna žena vrijeđala sudionike skupa, no policija je brzo intervenirala. Osim LGBT osoba, u paradi su se okupile i cijele obitelji koje su im htjele dati podršku.

‘Ovo je prije svega prosvjed, a ne ulična zabava. Nemamo nijedan zakon koji se odnosi na LGBT osobe, a trans osobe su pravno nevidljive. Tema ovog pridea je HIV. Prevencija u Srbiji je jako loša. Također, pravno reguliranje istospolnih zajednica nam je obećano, a to još nismo dobili, što je veliki problem’, rekao je Predrag Azdeljković.