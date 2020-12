PAPA SE OBRATIO VJERNICIMA IZ KNJIŽNICE: ‘Mnogo je onih koji trpe progon zbog Isusova imena’

Zbog mjera opreza protiv širenja koronavirusa Papa nije mogao svoju poruku izreći pred tisućama hodočasnika kao u prošlosti, nego iz tišine vatikanske knjižnice

Papa Franjo naglasio je u subotu važnost praštanja i molio se za kršćane koji su žrtve progona zbog svoje vjere na tradicionalnoj molitvi Angelusu u subotu.

“Pomolimo se danas za sve koji trpe progon zbog Isusova imena. Nažalost mnogo ih je”, rekao je.

Dan kada se katolici prisjećaju sv. Stjepana

Zbog mjera opreza protiv širenja koronavirusa Papa nije mogao svoju poruku izreći pred tisućama hodočasnika kao u prošlosti, nego iz tišine vatikanske knjižnice. Svečanost se događa na dan kad se katolici prisjećaju sv. Stjepana. Prema predaji, propovjednik je optužen za bogohuljenje i postao je prvi kršćanski mučenik kad je kamenovan do smrti na vratima Jeruzalema. Unatoč lažnim optužbama i okrutnom kamenovanju, Stjepan je oprostio svojim ubojicama, rekao je Franjo.

Današnji vjernici također bi se trebali moliti za ljude koji su pogriješili i ne govoriti loše o njima, kazao je 84-godišnji Papa.

Zbog mjera opreza papa molio iz knjižnice

Vatikan je mjesto za subotnju podnevnu molitvu premjestio u knjižnicu u Apostolskoj palači. Poglavar Katoličke crkve prvotno je planirao moliti se s vjernicima na Trgu sv.Petra, kao što je to uobičajeno.

U cijeloj Italiji na snazi su stroga ograničenja tijekom božićnih blagdana do početka siječnja, osim četiri dana od 28. do 30. prosinca i 4. siječnja. Ljudi bi trebali u tom razdoblju domove napuštati samo ako idu na posao, liječniku, u kupnju ili samostalno vježbaju, što vjernicima otežava pristup Trgu sv. Petra. Zbog mjera opreza papa Franjo morao je u petak udijeliti blagoslov “Urbi et Orbi” na manjem mjestu. Božićna misa u četvrtak također se održala s ograničenim brojem sudionika.