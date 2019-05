PAPA PRIJE DVIJE GODINE ZAUSTAVIO UDAR NA MEĐUGORJE: Otkriveno kako je reagirao na pritisak iz Vatikana

U subotnjem je razgovoru s novinarima u zrakoplovu kojim se papa Franjo vraćao iz Fatime u Rim otkriveno, između ostalog, da je prije dvije godine papa Franjo zaustavio udar na Međugorje i tako spasio to popularno odredište hodočasnika, piše Večernji list.

Katolička novinska agencija CNA na svojim je stranicama objavila cijeli tekst papina razgovora s novinarima u kojem se pojavio i detalj o Međugorju o kojem je Sveti otac tom prilikom govorio.

Papa Franjo izrazio je ozbiljne sumnje oko svakodnevnih ukazanja Gospe u Međugorju kamo pristiže milijun hodočasnika godišnje.

Žena koja im se ukazuje “nije Isusova majka”, odrješito je kazao Papa u zrakoplovu kojim se u subotu vraćao iz Portugala gdje je proglasio svetima dvoje od troje pastira koji su ispričali kako su vidjeli Gospu 1917. u Fatimi.

Velik pritisak na Međugorje

Podsjetimo, prije dvije godine je na Međugorje bio veliki pritisak iz Vatikana: uklonjen je displej s porukama vidjelici Mariji Pavlović, bilo je pritisaka za ukidanje emitiranja Radio Mir Međugorja, a zatvorena je i službena stranica tog svetišta.

Papa Franjo je u zrakoplovu na letu za Rim rekao da su postojale neke sumnje u Kongregaciji za nauk vjere pa se svim članovima Feria Quarta poslala sva dokumentacija, čak i ona koja je bila u suprotnosti s izvješće, kardinala Ruinija. Kad je Papa primio obavijest, sve mu se to nije činilo ispravnim, rekao je novinarima u subotu.

‘Bilo je to kao da stavljam na dražbu, oprostite mi na toj riječi, Ruinijevo izvješće koje je bilo jako dobro. U nedjeljno jutro prefekt je dobio moje pismo u kojem sam tražio, umjesto da mišljenja šalju u Feria Quarta, da ih pošalju meni’, rekao je papa.

Papa odluku donio sam i tako spasio Međugorje

Iako kod pape Franje postoji određena skepsa prema međugorskim ukazanjima i vidjelicama, zaustavio je napad na to svetište. Naime, na čelu Kongregacije za nauk vjere je kardinal koji je inače poznat kao protivnik međugorskog fenomena, Gerhard Ludwig Müller. Tada se o Međugorju trebalo raspravljati, no ta rasprava nikad nije došla na dnevni red sastanka susreta Feria Quarta. Iz ovog se papinog odgovora čini da je to upravo zato jer je on to spriječio.

Franjo je, naime, tražio da se izvješće komisije kardinala Ruinija dostavi njemu osobno kako bi odluku o Međugorju donio on sam. Tom su izvješću, piše Večernji list, trebali biti dodani još neki dokumenti koji bi kompromitirali Međugorje, a sve kako bi papa Franjo zabranio hodočašća i okupljanja u tom svetištu. Na sastancima Feria Quarta inače sudjeluje 25 kardinala i biskupa.